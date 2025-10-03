В Жамбылской области дело о доведении подростка до самоубийства передано в суд

29 апреля в селе Тастобе Жамбылского района трагически ушел из жизни 15-летний подросток. По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК – доведение до самоубийства. Следствие продлилось чуть больше 4 месяцев и уже 5 сентября материалы в отношении трех подозреваемых были переданы в суд.

– В день смерти подростка был определен процессуальный прокурор. 23-летний житель села был признан подозреваемым в доведении до самоубийства, и Жамбылским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Кроме того, двое учеников 10-11 классов были признаны подозреваемыми за содействие в совершении преступления, – сообщили в областной прокуратуре.

Выяснилось, что погибший подросток оказался под давлением криминального уклада, выстроенного в селе и школе. Старшие навязывали сверстникам жизнь «по понятиям», прибегая к жестким методам и принуждая помогать «авторитетам» самым грубым образом. Так, однажды школьников даже заставили строить дом для одного из подсудимых.

Ни педагоги, ни взрослые жители села, ни полиция не обратили внимания на происходящее. В итоге молчаливое попустительство стоило жизни одному подростку, а трое других теперь рискуют провести до пяти лет за решеткой.

Напомним, что летом в регионе с разницей в несколько дней свели счеты с жизнью подростки из сел Туймекент и Дихан Байзакского района, а также мальчик из Тараза. Последней жертвой суицида стала 14-летняя девочка из Тараза.