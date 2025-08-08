РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:30, 07 Август 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области снова зафиксировали случай подросткового суицида

    В селе Туймекент Байзакского района обнаружено тело 16-летнего подростка. Это уже второй подобный случай в регионе за неделю, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суицид
    Фото: pixabay.com

    По данным полиции, трагедия произошла накануне. Юношу без признаков жизни нашли родственники. Врачи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

    Факт подтвердили в департаменте полиции Жамбылской области.

    – По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства), – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Местные жители отмечают, что не замечали за подростком признаков тревожного поведения. Причины произошедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

    Отметим, село Туймекент уже попадало в сводки новостей в октябре прошлого года, когда здесь с разницей в несколько дней два подростка также свели счеты с жизнью.

    5 августа мы сообщали о том, что 15-летний подросток совершил суицид в Таразе.

    Теги:
    МВД РК Дети Полиция Жамбылская область Суицид
    Алексей Поляков
    Автор
