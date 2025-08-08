В Жамбылской области снова зафиксировали случай подросткового суицида

По данным полиции, трагедия произошла накануне. Юношу без признаков жизни нашли родственники. Врачи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Факт подтвердили в департаменте полиции Жамбылской области.

– По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Байзакском районе возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства), – сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители отмечают, что не замечали за подростком признаков тревожного поведения. Причины произошедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Отметим, село Туймекент уже попадало в сводки новостей в октябре прошлого года, когда здесь с разницей в несколько дней два подростка также свели счеты с жизнью.

5 августа мы сообщали о том, что 15-летний подросток совершил суицид в Таразе.



