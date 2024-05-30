Несколько улиц в Алматы переименуют

На внеочередной сессии маслихата Алматы рассмотрели вопрос о переименовании и присвоении улицам города имен известных деятелей искусства страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель акима Алматы Бейбит Шаханов в ходе своего выступления отметил, что предлагается переименовать участок на проспекте имени Ю. Гагарина в Бостандыкском районе, от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби, в честь Ермека Серкебаева, и улицу Юбилейную в Ауэзовском районе в честь Владимира Толоконникова.

Также предлагается присвоить безымянной улице в микрорайоне «Жас канат» Турксибского района имя Ескендира Хасангалиева, а другой безымянной улице в Бостандыкском районе - имя Юрия Померанцева.

- Вышеперечисленные лица являются уважаемыми для казахстанцев, в том числе и алматинцев, - сказал он.

Он отметил, что 13 мая 2024 года ономастическая комиссия города дала положительное заключение на вопрос «О переименовании и присвоении наименований улицам города Алматы».

Совместным решением маслихата Алматы от 14 мая и постановлением акимата города Алматы предложение «О переименовании и присвоении наименований улицам города Алматы» направлено на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии. 29 мая 2024 года получено положительное заключение.

- В результате анализа на портале «Открытые НПА» было вынесено на публичное рассмотрение. Мы получили следующие результаты: предложение по присвоению Серкебаева было поддержано 88%, Толоконникова, Померанцева и Хасангалиева – 98% пользователей, - добавил замакима.

Участники сессии также отдельно остановились на вопросе переименования участка на проспекте имени Ю. Гагарина. Так, депутат Мухтар Зулеев спросил, учитывалось ли мнение население по переименованию верхней части данного проспекта.

- Это один из обсуждаемых предложений из всех, которые мы внесли. Было много разных мнений. Но наше предложение было выставлено на портале «Открытые НПА». С 14 по 28 мая находилось на рассмотрении. По офицальным данным, публикация набрала более 16 тысяч просмотров, было оставлено более 1500 комментариев. По результатом определилось, что всего голосов «за» поступило 190, «против» - 50. Из всех комментариев, оставленных за переминование проспекта Гагарина выше Тимирязева, 88% участвоваших в опросе, поддержали это предложение, - ответил он.

В ходе сессии депутаты единогласно поддержали предложение по переименованию этих улиц.

Ранее сообщалось, что в Алматы несколько улиц могут получить названия в честь известных деятелей искусства. Позже в маслихате прокомментировали данное решение.