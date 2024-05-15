Переименование части проспекта Гагарина в Алматы: в маслихате дали разъяснения

В маслихате Алматы прокомментировали решение о переименовании нескольких улиц мегаполиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отмечается, что историческая часть проспекта Гагарина останется неизменной. Речь идет о бульварной части проспекта на отрезке от улицы Толе би до улицы Жандосова.

В Алматы вынесен на публичное обсуждение проект совместного постановления акимата и маслихата города о переименовании и присвоении наименований улицам мегаполиса.

Так, часть проспекта имени Ю. Гагарина — от улицы К. Тимирязева планируется назвать именем Ермека Серкебаева.

— Как известно, именем первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина была названа улица с условным названием «13-я линия», основная часть которой находилась в пределах современных улиц Толе би (бывшая Комсомольская до 1991 года) и Жандосова (бывшее Каргалинское шоссе до 1964 года). Решение было принято Алматинским горисполкомом от 14 апреля 1961 года. Основная, бульварная часть проспекта Ю. Гагарина от улицы Толе би прерывается на улице Жандосова и продолжается только через 2 квартала, или 560 метров. При этом на данном отрезке нет пешеходных или иных путей. Учитывая данное обстоятельство, а также растущее население города, необходимо принять во внимание, что в условиях современных городов усложняется навигация для жителей, гостей и туристов, — отметили в маслихате.

В маслихате города считают, что присвоение имени Ермека Серкебаева части проспекта оправдано его выдающимися заслугами.

Ермек Серкебаев — солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, Народный артист СССР и Казахстана. Является выдающимся казахстанским певцом, исполнителем народных песен, романсов и главных оперных партий классических и советских произведений на казахском, русском и других языках. К примеру, партий Абая, Онегина, Князя Игоря и другие. Выступал с концертами более чем в 50 странах. В его репертуаре наряду с казахскими песнями были и песни других народов, такие как «Надо мной небо синее», «На безымянной высоте», «Севастопольский Вальс», «Песня о Москве» и другие.

Кроме того, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе предлагается переименовать на улицу имение Владимира Толоконникова. Безымянным улицам в Бостандыкском и Турксибском районах намерены присвоить имена Ескендира Хасангалиева и Юрия Померанцева.

Владимир Толоконников — актер, заслуженный артист Казахстана, около пятидесяти лет проработал в Государственном академическом русском драматическом театре имени М. Лермонтова в Алматы. Мастер искусства, снявшийся более чем в сорока фильмах. На улице Юбилейной, которую предложено переименовать, когда-то жил сам В. Толоконников с семьей.

Ескендир Хасангалиев — певец, композитор, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Автор таких песен, как «Анаға сәлем», «Асыл арман», «Әдемі-ау», «Сағындым сені», «Гүл сезім» и другие.

Юрий Померанцев — актер, режиссер, педагог, Народный артист Казахстана. Еще с пятидесятых годов стал любимцем всех казахстанцев, снявшись в фильме «Наш милый доктор».

Проект постановления будет находиться на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 28 мая текущего года.