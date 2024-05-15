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    12:44, 15 Май 2024 | GMT +6

    Несколько улиц планируют переименовать в Алматы

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы несколько улиц могут получить названия в честь известных деятелей искусства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в маслихате городе, от горожан поступили обращения о присвоении улицам мегаполиса имен известных деятелей искусства Казахстана: певца Ермека Серкебаева, композитора Ескендира Хасангалиева, актеров Юрия Померанцева и Владимира Толоконникова.

    По проекту решения маслихата города планируется переименовать часть проспекта имени Ю. Гагарина от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе на улицу имени Владимира Толоконникова.

    Присвоить имя Ескендира Хасангалиева планируется безымянной улице в микрорайоне Жас Канат Турксибского района, имя Юрия Померанцева дадут безымянной улице в Бостандыкском районе города.

    Проект решения будет отправлен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.

    Теги:
    Маслихат Переименование Регионы Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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