Несколько улиц планируют переименовать в Алматы

В Алматы несколько улиц могут получить названия в честь известных деятелей искусства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в маслихате городе, от горожан поступили обращения о присвоении улицам мегаполиса имен известных деятелей искусства Казахстана: певца Ермека Серкебаева, композитора Ескендира Хасангалиева, актеров Юрия Померанцева и Владимира Толоконникова.

По проекту решения маслихата города планируется переименовать часть проспекта имени Ю. Гагарина от улицы Тимирязева до проспекта аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе на улицу имени Владимира Толоконникова.

Присвоить имя Ескендира Хасангалиева планируется безымянной улице в микрорайоне Жас Канат Турксибского района, имя Юрия Померанцева дадут безымянной улице в Бостандыкском районе города.

Проект решения будет отправлен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.