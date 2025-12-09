Непригодная столовая и недоделанные классы: кто исправит недочеты в новой школе в Шалкаре

Строительство школы № 5 в городе Шалкаре Актюбинской области было завершено и принята в эксплуатацию в 2023 году. Однако работы на объекте были выполнены с нарушениями, и в настоящее время заказчик не может связаться с подрядчиком. Родители настаивают на том, чтобы все выявленные недочеты были устранены.

— На строительство новой школы на 320 мест, работы над которой начались в 2018 году, было выделено 1,3 миллиарда тенге. Несмотря на это, объект до сих пор полностью не завершен и не введен в эксплуатацию. Сегодня в здании не устранены строительные недостатки в спортивном зале, столовой и учебных кабинетах. Канализационные и водосточные системы не соответствуют проекту. Требования безопасности не соблюдены. Территория школы не благоустроена. Для детей не предусмотрены игровые площадки и санитарные условия, — говорится в обращении родителей.

В июне 2025 года Шалкарский районный суд, в августе этого года областной суд Актюбинской области и затем снова Шалкарский районный суд вынесли постановления и направили отдельные предписания акимату и прокуратуре. Согласно информации из суда, по школе № 5 было рассмотрено несколько жалоб. Согласно постановлению Шалкарского районного суда, было установлено, что пожарная сигнализация в школе не работает, а противопожарный водопровод не создан. Несмотря на оформление административного протокола, руководство школы заявило, что строительство официально не принято. Другими словами, они посчитали проверки пожарных и составленные протоколы незаконными. Суд вынес частное постановление акиму Шалкарского района о необходимости устранения выявленных недостатков.

Стоит отметить, что дополнительное строительство при школе в Шалкаре было запланировано еще в 2018 году. В то время заказчиком проекта выступил отдел образования Шалкарского района. Первоначально подрядчиком стало кызылординское ТОО «Атамекен», на строительство было выделено более 900 миллионов тенге. По договору школу должны были ввести в эксплуатацию к концу 2019 года. Строительство не было завершено вовремя, и после выявления недостатков был составлен акт о дефектах. В 2021 году для завершения строительства школы в 2021 году заказчиком было признано управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области. В проектно-сметную документацию внесли изменения. ТОО «Атамекен» в то время находилось в едином реестре должников, и договор был расторгнут в одностороннем порядке.

— Был проведен повторный конкурс, и подрядчиком признано туркестанское ТОО «ГрадСтройСервис». Сумма договора составила 529 822 364 тенге. Объект был принят в эксплуатацию 26 декабря 2023 года. При вводе в эксплуатацию работы на сумму 34 миллиона тенге не были выполнены, поэтому эти средства были возвращены. Кроме того, при проверке подрядчиком возвращено еще 37 миллионов тенге, — сообщили в управлении строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области.

Акимат сообщил, что для ввода в эксплуатацию вентиляционной системы будет проведено подключение к электросети. Однако подрядчик в настоящее время не выходит на связь и находится в списке недобросовестных подрядчиков. В результате столовая школы не работает, и горячее питание только доставляется. Кто будет устранять эти недостатки, пока неизвестно.

Напомним, что в Актюбинской области среди объектов с затянувшимся строительством есть школы, школы-садики, спортивные комплексы и лечебное учреждение.

А проблемы с многоэтажными домами продолжаются с 2017–2018 годов.