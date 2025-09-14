Непал ослабляет ограничения после назначения временного премьера
В Непале начали ослаблять ограничения, введенные на фоне антиправительственных протестов из-за блокировки социальных сетей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Такие инициативы последовали вслед за назначением бывшего председателя Верховного суда Сушилы Карки главой временного правительства Непала.
Как пишет газета The Kathmandu Post, комендантский час снят в районах Читван и Рамечхап, а также в большинстве районов столицы Катманду, поскольку ситуация с безопасностью нормализуется. Однако в отдельных частях столицы запреты на собрания и протесты пока еще сохраняются.
Накануне 73-летняя Карки принесла присягу и возглавила временное правительство с мандатом провести страну к выборам в течение шести месяцев. Карки стала первой женщиной-премьером в истории Непала.
Напомним, в Непале 8–9 сентября прошли массовые беспорядки после введения правительством ограничений на работу ряда мессенджеров и соцсетей. Протесты возглавили студенты и активисты молодежного движения Gen-Z.
По данным Министерства здравоохранения Непала, число погибших в результате массовых беспорядков составило 51 человека, более 1 тыс. получили ранения. Полиция сообщила о побеге свыше 15 тыс. заключенных из тюрем по всей стране. Ущерб государственной инфраструктуре оценивается более чем в $1,4 млрд.
