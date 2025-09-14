РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    04:42, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Непал ослабляет ограничения после назначения временного премьера

    В Непале начали ослаблять ограничения, введенные на фоне антиправительственных протестов из-за блокировки социальных сетей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Фото: Анадолу

    Такие инициативы последовали вслед за назначением бывшего председателя Верховного суда Сушилы Карки главой временного правительства Непала.

    Как пишет газета The Kathmandu Post, комендантский час снят в районах Читван и Рамечхап, а также в большинстве районов столицы Катманду, поскольку ситуация с безопасностью нормализуется. Однако в отдельных частях столицы запреты на собрания и протесты пока еще сохраняются.

    Накануне 73-летняя Карки принесла присягу и возглавила временное правительство с мандатом провести страну к выборам в течение шести месяцев. Карки стала первой женщиной-премьером в истории Непала.

    Напомним, в Непале 8–9 сентября прошли массовые беспорядки после введения правительством ограничений на работу ряда мессенджеров и соцсетей. Протесты возглавили студенты и активисты молодежного движения Gen-Z.

    По данным Министерства здравоохранения Непала, число погибших в результате массовых беспорядков составило 51 человека, более 1 тыс. получили ранения. Полиция сообщила о побеге свыше 15 тыс. заключенных из тюрем по всей стране. Ущерб государственной инфраструктуре оценивается более чем в $1,4 млрд.

    Ранее мы писали, что министров эвакуировали на вертолетах в Непале.

    Теги:
    Непал Мировые новости
