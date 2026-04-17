Необоснованные расходы бюджета на 1,7 млрд тенге сократили в Шымкенте

Нарушения при планировании государственных средств выявлены во время анализа трат на застройку одного из микрорайонов. Как выяснилось, чиновники планировали подвести сети туда, где в них пока нет объективной нужды.

— Установлено, что при реализации проекта строительства инженерной инфраструктуры бюджетные средства предусмотрены без надлежащего обоснования. На территории отсутствовали жилые дома, жители и необходимая застройка, что исключало фактическую потребность в инженерных сетях, — сообщили в прокуратуре Шымкента.

Проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, часть земельных участков даже не была распределена. В таких условиях реализацию проекта в прокуратуре назвали преждевременной и экономически нецелесообразной.

— По акту прокурорского надзора параметры финансирования проекта пересмотрели. После заключения дополнительного соглашения расходы бюджета удалось сократить на 1,7 млрд тенге. В результате предотвращено неэффективное использование государственных средств, — уточнили в ведомстве.

Сэкономленные средства могут быть направлены на развитие тех районов города, где жители действительно остро нуждаются в воде, газе или электричестве.

