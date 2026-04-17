Необоснованные расходы бюджета на 1,7 млрд тенге сократили в Шымкенте
Прокуратура Шымкента выявила попытку профинансировать подведение коммуникаций на участках, где нет ни одного жилого дома. Своевременный пересмотр проекта позволил исключить внушительные расходы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нарушения при планировании государственных средств выявлены во время анализа трат на застройку одного из микрорайонов. Как выяснилось, чиновники планировали подвести сети туда, где в них пока нет объективной нужды.
— Установлено, что при реализации проекта строительства инженерной инфраструктуры бюджетные средства предусмотрены без надлежащего обоснования. На территории отсутствовали жилые дома, жители и необходимая застройка, что исключало фактическую потребность в инженерных сетях, — сообщили в прокуратуре Шымкента.
Проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, часть земельных участков даже не была распределена. В таких условиях реализацию проекта в прокуратуре назвали преждевременной и экономически нецелесообразной.
— По акту прокурорского надзора параметры финансирования проекта пересмотрели. После заключения дополнительного соглашения расходы бюджета удалось сократить на 1,7 млрд тенге. В результате предотвращено неэффективное использование государственных средств, — уточнили в ведомстве.
Сэкономленные средства могут быть направлены на развитие тех районов города, где жители действительно остро нуждаются в воде, газе или электричестве.
Ранее Kazinform сообщал об окончании расследования по факту хищения более 430 млн тенге, выделенных по госпрограмме на развитие яблоневых садов в Шымкенте. Уголовное дело направлено в суд.