    01:24, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Необоснованные расходы бюджета на 1,7 млрд тенге сократили в Шымкенте

    Прокуратура Шымкента выявила попытку профинансировать подведение коммуникаций на участках, где нет ни одного жилого дома. Своевременный пересмотр проекта позволил исключить внушительные расходы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    прокладка труб
    Фото: акимат Алматы

    Нарушения при планировании государственных средств выявлены во время анализа трат на застройку одного из микрорайонов. Как выяснилось, чиновники планировали подвести сети туда, где в них пока нет объективной нужды.

    — Установлено, что при реализации проекта строительства инженерной инфраструктуры бюджетные средства предусмотрены без надлежащего обоснования. На территории отсутствовали жилые дома, жители и необходимая застройка, что исключало фактическую потребность в инженерных сетях, — сообщили в прокуратуре Шымкента.

    Проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, часть земельных участков даже не была распределена. В таких условиях реализацию проекта в прокуратуре назвали преждевременной и экономически нецелесообразной.

    — По акту прокурорского надзора параметры финансирования проекта пересмотрели. После заключения дополнительного соглашения расходы бюджета удалось сократить на 1,7 млрд тенге. В результате предотвращено неэффективное использование государственных средств, — уточнили в ведомстве.

    Сэкономленные средства могут быть направлены на развитие тех районов города, где жители действительно остро нуждаются в воде, газе или электричестве.

    Ранее Kazinform сообщал об окончании расследования по факту хищения более 430 млн тенге, выделенных по госпрограмме на развитие яблоневых садов в Шымкенте. Уголовное дело направлено в суд.

    Бюджет Регионы Казахстана Шымкент Прокуратура Строительство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
