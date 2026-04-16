Схему хищения более 430 млн тенге при создании яблоневых садов раскрыли в Шымкенте

В рамках программы «Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ» осуществлялось финансирование проектов через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Основной целью программы являлось предоставление сельскохозяйственных участков с готовой инфраструктурой в лизинг субъектам предпринимательства.

По версии следствия, бывший председатель правления Фонда Омаров Ж.Д. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО «Green Mart Kazakhstan». Закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур — преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась.

Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приема-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств. В результате государству причинен ущерб на сумму более 430 млн тенге.

Дополнительно установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса. Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесённых затрат.

В результате на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге. Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть — свыше 250 млн тенге — обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению.

С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге. Подозреваемый Омаров Ж.Д. помещен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Сазынбек Р.Б. к восьми годам лишения свободы с конфискацией четырех автомашин.

Ранее сообщалось о том, что АФМ пресекло неэффективное использование субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.