    17:33, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Арестован экс-председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства

    Департаментом АФМ по городу Шымкент проводится расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Омарова Ж.Д., передает агентство Kazinform.  

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе АФМ, он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования.

    Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО «Green Mart Kazakhstan», который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей.

    Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали.

    На основании подложных заявок в адрес Фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена Фондом.

    Без проведения конкурсных процедур поставщиком определён один участник — подконтрольное ТОО «Green Mart Kazakhstan».

    После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена.

    При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены.

    В результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.

    Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца.

    Досудебное расследование продолжается.

    Кроме того, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Сазынбек Р.Б. к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Напомним, Омаров Жандар Даниярбекович 7 июня 2016 года был избран председателем правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 

     

    Жанара Мухамедиярова
