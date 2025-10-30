Арестован экс-председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства

Как сообщили в пресс-службе АФМ, он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования.

Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО «Green Mart Kazakhstan», который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей.

Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали.

На основании подложных заявок в адрес Фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена Фондом.

Без проведения конкурсных процедур поставщиком определён один участник — подконтрольное ТОО «Green Mart Kazakhstan».

После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена.

При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены.

В результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.

Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Сазынбек Р.Б. к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Омаров Жандар Даниярбекович 7 июня 2016 года был избран председателем правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».