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Необходимость разработки новых подходов развития АПК  отметил Президент РК

24 Января 2020 13:39
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Необходимость разработки новых подходов развития АПК  отметил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость разработки новых подходов развития агропромышленного комплекса отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуация в агропромышленном комплексе обоснованно вызывает нарекания. Несмотря на то, что за последние пять лет в АПК направлено свыше 2,4 трлн тенге доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 4,5%. Не удалось раскрыть экспортный потенциал. Сохраняются вопросы полноценной продовольственной обеспеченности населения. Половину продовольствия и продуктов, потребляемых в стране, мы импортируем», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По его словам, нужен новый и выверенный подход к развитию отрасли.

«Это направление должно стать приоритетным буквально с завтрашнего дня. Так дальше продолжаться не может», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Сельское хозяйство,
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Серик Сабеков

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