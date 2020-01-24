Необходимость разработки новых подходов развития АПК отметил Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость разработки новых подходов развития агропромышленного комплекса отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ситуация в агропромышленном комплексе обоснованно вызывает нарекания. Несмотря на то, что за последние пять лет в АПК направлено свыше 2,4 трлн тенге доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 4,5%. Не удалось раскрыть экспортный потенциал. Сохраняются вопросы полноценной продовольственной обеспеченности населения. Половину продовольствия и продуктов, потребляемых в стране, мы импортируем», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
По его словам, нужен новый и выверенный подход к развитию отрасли.
«Это направление должно стать приоритетным буквально с завтрашнего дня. Так дальше продолжаться не может», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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