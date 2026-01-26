Нельзя допускать беспорядок и беззаконие — Касым-Жомарт Токаев

— На заседании Национального курултая я высказал свое мнение по поводу патриотизма. Патриотизм — это не просто лозунг. Это священное чувство, которое не имеет ничего общего с крайним национализмом. Патриотизм следует расценивать как ответственность и созидательную силу. Иными словами, патриотизм проявляется в ответственности и созидательных делах наших граждан. Любовь к Родине — это не желание набрать политические очки или построить успешную карьеру, это добрые дела во имя своей Отчизны, труд во благо своего народа, — сказал Глава государства.