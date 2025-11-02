РУ
    06:11, 02 Ноябрь 2025

    Неизвестные напали с ножом на пассажиров поезда в Англии: есть пострадавшие

    Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в поезде в Англии — инцидент произошел недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News.

    Нападение в поезде в Англии
    Фото: Sky News

    Телеканал сообщает, что мужчина, вооруженный большим ножом, начал атаковать людей после отъезда от станции города Питерборо. Некоторые пассажиры спрятались в туалетах.

    Один из свидетелей сообщил, что видел от шести до восьми раненых, в то время как другой сказал, что число пострадавших могло достигать 12 человек.

    Поезду пришлось сделать экстренную остановку. В итоге полиция арестовала двух человек, несколько пассажиров были госпитализированы.

    Британский премьер-министр Кир Стармер сделал заявление касательно случившегося. 

    — Ужасающий инцидент в поезде близ Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, и моя благодарность экстренным службам за их реакцию. Всем, кто находится в этом районе, следует следовать советам полиции, — отмечается в посте Стармера в соцсети X.

    Ранее в Манчестере возле синагоги Хитон-Парк автомобиль врезался в группу людей, после чего водитель выскочил из машины с ножом и ранил одного из прохожих. 

    Мы также писали, что мужчина с ножом напал на сотрудников электросетевой компании на юге Германии.

