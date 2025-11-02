Неизвестные напали с ножом на пассажиров поезда в Англии: есть пострадавшие

Телеканал сообщает, что мужчина, вооруженный большим ножом, начал атаковать людей после отъезда от станции города Питерборо. Некоторые пассажиры спрятались в туалетах.

Один из свидетелей сообщил, что видел от шести до восьми раненых, в то время как другой сказал, что число пострадавших могло достигать 12 человек.

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.



Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.



— Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Поезду пришлось сделать экстренную остановку. В итоге полиция арестовала двух человек, несколько пассажиров были госпитализированы.

Several people hav been carved up on a train in huntingdon in a multiple stabbing, Air ambulances an tactical commanders deployed in 'large-scale response' an there's 2 hav been lifted fur it...



— Raggy... (@raggymerchant) November 1, 2025

Британский премьер-министр Кир Стармер сделал заявление касательно случившегося.

— Ужасающий инцидент в поезде близ Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, и моя благодарность экстренным службам за их реакцию. Всем, кто находится в этом районе, следует следовать советам полиции, — отмечается в посте Стармера в соцсети X.

