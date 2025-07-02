Нападение с ножом на предприятии в Германии: один человек погиб

Один человек погиб и еще двое получили серьезные ранения в результате нападения с ножом на сотрудников электросетевой компании на юге Германии во вторник.

По данным полиции, во вторник рано утром между сотрудниками компании Überlandwerke Rhön в баварском городе Мелльрихштадт произошла ссора «с применением острого предмета».

21-летний немец был арестован на месте происшествия, и опасности для общества нет, заявили власти. По их словам, нет никаких признаков того, что нападение имело политические или террористические мотивы.

— В результате нападения погибла 59-летняя женщина, двое мужчин 55 и 62 лет получили серьезные ранения, — говорится в заявлении полиции.

По сообщениям немецких СМИ, погибшая женщина получила множественные ножевые ранения верхней части тела, включая шею.

Überlandwerk Rhön GmbH — это энергокомпания, снабжающая регион Рён электроэнергией и другими энергетическими услугами. В компании работают 220 человек, в том числе 20 стажеров.

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