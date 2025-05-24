12 человек пострадали при нападении с ножом в Гамбурге

По данным пожарных, среди пострадавших — шесть человек с травмами, представляющими угрозу жизни.

СМИ сообщали, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое тяжело ранены, а шесть человек получили легкие ранения.

В полиции Гамбурга сообщили, что задержали нападавшую — 39-летнюю женщину.

— Исходя из того, что нам известно на данный момент, мы предполагаем, что она действовала в одиночку. Расследование обстоятельств дела идет полным ходом, — говорится в сообщении полицейских в соцсети X.

Мотивы нападения неизвестны.

По данным Bild, некоторым пострадавшим помощь оказывали прямо в поездах.

Нападение, по предварительным данным, произошло на одной из платформ — между 13 и 14 путями.