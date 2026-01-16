Нехватка санитарных узлов остается проблемой туристических маршрутов ВКО

Нехватка санитарных точек и придорожный минимум сегодня становятся одной из главных причин недовольства туристов — и именно они все чаще звучат в жалобах. Для региона с большими расстояниями это особенно чувствительно. Маршруты к Алтаю, в Катон-Карагай, к Рахмановским ключам, а также к Самарскому побережью Бухтармы проходят по протяженным участкам трасс, где турист проводит в дороге часы.

— Летом мы часто едем на Самарское побережье Бухтармы. И на сотню километров — всего один туалет. Причем его состояние нередко такое, что заходить просто пропадает желание. Иногда кажется, что проще уйти в кусты, — делятся туристы.

В управлении туризма Восточно-Казахстанской области отмечают, что проблема санитарной инфраструктуры известна и постепенно решается.

— Сейчас в области функционируют 34 санитарно-гигиенических узла, их количество ежегодно увеличивается. Также предусмотрено субсидирование содержания таких объектов, — сообщила заместитель руководителя управления туризма ВКО Ирина Смит.

Однако представители туристического бизнеса подчеркивают — для гостя важен не сам факт наличия санитарной точки, а ее состояние и доступность.

— Я везу туристов, часто иностранцев, к самым красивым локациям Восточного Казахстана. И, честно говоря, иногда просто молюсь, чтобы им не захотелось вдруг в туалет. Потому что если санитарная точка по дороге и есть, нередко туда невозможно зайти. А потом человек уезжает с фразой: природа шикарная, но условий нет. И этим перечеркивается все, — говорит туроператор Мухтар Тойбазаров.

По его словам, турист может простить отсутствие дорогого сервиса, но не простит элементарного дискомфорта в дороге — особенно если речь идет о длительных маршрутах.

Понимая масштаб проблемы, за последний год к ее решению активно подключилась национальная компания «Казавтожол», которая отвечает за трассы республиканского значения.

— Протяженность автомобильных дорог республиканского значения в Восточно-Казахстанской области составляет 1238 километров. На этих трассах сегодня функционируют 39 объектов придорожного сервиса, все они приведены в соответствие с национальным стандартом. Кроме того, работают восемь теплых санитарно-гигиенических узлов на ключевых туристических направлениях, — рассказал заместитель директора восточно-казахстанского филиала национальной компании Адилет Жампеисов.

По его словам, именно за последний год удалось существенно усилить придорожную инфраструктуру. И теперь на трассах работают не просто санузлы, а комплексы с местами отдыха, кофейней. Это тоже вопросы удобства для проезжающих автомобилистов.

— Мы целенаправленно развиваем сервис на направлениях с наибольшим туристическим потоком. Запускаем еще несколько тёплых санитарных узлов, в том числе на трассах в сторону Алтая и Катон-Карагая. Это поэтапная работа, рассчитанная на несколько сезонов, — отметил Адилет Жампеисов.

При этом специалисты признают, что из-за сложного рельефа и удаленности отдельных участков установить теплые модули пока возможно не везде. Поэтому временно используются и холодные санитарные точки — как минимально допустимое решение, позволяющее закрыть базовую потребность туристов.

Ранее сообщалось, что теплые санузлы с душем появятся на всех казахстанских трассах.