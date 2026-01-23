РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Проблему нехватки пастбищных земель в Казахстане планируют решить в этом году

    Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел первое в 2026 году заседание республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов, передает Kazinform cо ссылкой на primeminister.kz.

    Серик Жумангарин провел заседание республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов
    Фото: primeminister.kz.

    Как сообщил на заседании вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, в государственную собственность уже возвращено 2,1 млн га неиспользуемых и выданных с нарушениями земель. На 2026 год запланировано изъятие еще 1 млн га.

    По состоянию на 1 января 2026 год, общая площадь перераспределенных земель составила 8,5 млн га, из них:

    • 2,8 млн га переданы в общее пользование населения для выпаса скота;
    • 5,7 млн га предоставлены на конкурсной основе субъектам сельхозпроизводства.

    В 2025 году были решены ключевые процедурные вопросы работы комиссии. Внедрена система оценки добросовестности землепользователей, установлены четкие сроки межведомственного взаимодействия. Это позволило ускорить работу региональных комиссий и повысить защиту прав добросовестных фермеров.

    Также приняты меры по борьбе с деградацией земель — водной и ветровой эрозией, опустыниванием, проведению почвенных обследований. Во всех 17 областях утверждены региональные мероприятия. Во втором полугодии 2025 г. обновлены Правила проведения конкурсов на предоставление земель в аренду: теперь обязательными критериями стали объем инвестиций, наличие техники и скота, а также квалификация специалистов.

    Отдельное внимание уделено пастбищным землям. В 2025 г. акиматы закрепили 1,3 млн га пастбищ в общее пользование населения. За счет возврата неиспользуемых земель, уточнения учета поголовья скота, расширения границ населенных пунктов и резервирования участков дефицит пастбищ сократился до 3,5 млн га.

    Отмечено, что ключевым инструментом регулирования остается План управления пастбищами. Всего в стране 198 районов, однако на начало 2026 г. утверждено лишь 157 планов. Это снижает эффективность управления пастбищными угодьями на местах.

    Необходимость ускорения работы усиливается в связи с реализацией Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 гг., который предусматривает вовлечение новых пастбищ за счет их обводнения.

    В качестве пилотных определены три района, где уже утверждены планы управления пастбищами и проведены геоботанические обследования. Во всех выявлены значительные площади деградированных пастбищ, требующих восстановления.

    Акиматам областей поручено в ближайшие месяцы завершить утверждение оставшихся планов, приоритетно финансировать обводнение отдаленных пастбищ, развитие инфраструктуры и ускорить вовлечение новых участков в оборот.

    По итогам заседания Серик Жумангарин поручил Комитету управления земельными ресурсами решить проблему дефицита 3,5 млн га пастбищ уже в 2026 г., обеспечить их целевое закрепление и начать пересев деградированных земель.

    - Мы запускаем комплексный план развития животноводства, но без пастбищ для населения он не заработает. Возвращенные государству земли должны быть пригодны для выпаса, а не формально учтены. Задача по восстановлению и пересеву пастбищ многолетними травами должна быть решена уже в этом году, — подчеркнул вице-премьер.

    Как сообщалось ранее, 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в 2025 году в госсобственность.

    Теги:
    Сельское хозяйство Серик Жумангарин Правительство РК Пастбища Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают