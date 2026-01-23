Проблему нехватки пастбищных земель в Казахстане планируют решить в этом году

Как сообщил на заседании вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, в государственную собственность уже возвращено 2,1 млн га неиспользуемых и выданных с нарушениями земель. На 2026 год запланировано изъятие еще 1 млн га.

По состоянию на 1 января 2026 год, общая площадь перераспределенных земель составила 8,5 млн га, из них:

2,8 млн га переданы в общее пользование населения для выпаса скота;

5,7 млн га предоставлены на конкурсной основе субъектам сельхозпроизводства.

В 2025 году были решены ключевые процедурные вопросы работы комиссии. Внедрена система оценки добросовестности землепользователей, установлены четкие сроки межведомственного взаимодействия. Это позволило ускорить работу региональных комиссий и повысить защиту прав добросовестных фермеров.

Также приняты меры по борьбе с деградацией земель — водной и ветровой эрозией, опустыниванием, проведению почвенных обследований. Во всех 17 областях утверждены региональные мероприятия. Во втором полугодии 2025 г. обновлены Правила проведения конкурсов на предоставление земель в аренду: теперь обязательными критериями стали объем инвестиций, наличие техники и скота, а также квалификация специалистов.

Отдельное внимание уделено пастбищным землям. В 2025 г. акиматы закрепили 1,3 млн га пастбищ в общее пользование населения. За счет возврата неиспользуемых земель, уточнения учета поголовья скота, расширения границ населенных пунктов и резервирования участков дефицит пастбищ сократился до 3,5 млн га.

Отмечено, что ключевым инструментом регулирования остается План управления пастбищами. Всего в стране 198 районов, однако на начало 2026 г. утверждено лишь 157 планов. Это снижает эффективность управления пастбищными угодьями на местах.

Необходимость ускорения работы усиливается в связи с реализацией Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 гг., который предусматривает вовлечение новых пастбищ за счет их обводнения.

В качестве пилотных определены три района, где уже утверждены планы управления пастбищами и проведены геоботанические обследования. Во всех выявлены значительные площади деградированных пастбищ, требующих восстановления.

Акиматам областей поручено в ближайшие месяцы завершить утверждение оставшихся планов, приоритетно финансировать обводнение отдаленных пастбищ, развитие инфраструктуры и ускорить вовлечение новых участков в оборот.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил Комитету управления земельными ресурсами решить проблему дефицита 3,5 млн га пастбищ уже в 2026 г., обеспечить их целевое закрепление и начать пересев деградированных земель.

- Мы запускаем комплексный план развития животноводства, но без пастбищ для населения он не заработает. Возвращенные государству земли должны быть пригодны для выпаса, а не формально учтены. Задача по восстановлению и пересеву пастбищ многолетними травами должна быть решена уже в этом году, — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось ранее, 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в 2025 году в госсобственность.