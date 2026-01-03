РУ
    22:15, 02 Январь 2026 | GMT +5

    2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в госсобственность

    В рамках поручения Президента по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения в 2025 году в госсобственность возвращено 2,1 млн га, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    земля, степь, поле
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    С 2022 года действует республиканская комиссия по вопросам эффективного использования земель при участии правоохранительных органов и общественности. В 2025 году проведены 3 заседания комиссии и 42 региональных совещания (с момента создания 18 заседаний республиканской комиссии и 430 заседаний межведомственных подгрупп в регионах).

    Важную роль в этой работе играла комиссия «Жер аманаты» и партия «Amanat», обеспечившие общественный контроль и прозрачность процессов.

    С 2022 года в государственную собственность возвращено 14,3 млн га (в 2022 году – 5,4 млн га, в 2023 году – 4,6 млн га, в 2024 году – 2,2 млн га, а также с начала 2025 года – 2,1 млн га.) земель, из которых 12,5 млн га – это пастбищные угодья, где у 16,1 тыс. хозяйств отсутствовал скот либо была зафиксирована низкая нагрузка на пастбища.

    Из возвращенных в государству земель с 2022 года 7,7 млн га перераспределены:

    • 2,7 млн га переданы в общее пользование для выпаса скота,
    • 5 млн га предоставлены на конкурсной основе.

    Кроме того, землепользователи приступили к использованию своих земель на площади 4,6 млн га.

    Работа по перераспределению ещё 7,5 млн га, обозначенных в Послании Президента, продолжается. Акиматам поручено в первую очередь учитывать потребности местного населения в пастбищах и интересы граждан, желающих заниматься сельским хозяйством.

    Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек разъяснил порядок предоставления гражданам бесплатных земельных участков, на которые они имеют право.

    Теги:
    Сельское хозяйство Земля Возврат активов Минсельхоз Итоги года Пастбища
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
