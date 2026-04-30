Нефть взлетела выше 120 долларов впервые с июня 2022 года

Цена на нефть марки Brent, являющейся мировым эталоном, взлетела выше 126 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня почти за 4 года, после сообщений о том, что США готовятся к «расширенной блокаде» Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian .

На бирже ICE стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent достигала 126,3 доллара.

Нефть WTI подорожала на 10,5%, до 110,5 доллара за баррель.

Цены на нефть взлетели на фоне опасений по поводу длительных перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде иранских портов в попытке подорвать экономику страны.

— Блокада эффективнее бомбардировок, — заявил Трамп изданию Axios.

Американские чиновники надеются, что блокада заставит Иран закрыть свои нефтяные скважины и прекратить добычу, как только его нефтяные объекты будут заполнены до отказа. Аналитики не уверены, сколько времени это может занять.

Кроме того, во вторник руководители энергетических компаний, включая генерального директора Chevron Майка Вирта, встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить, как ограничить последствия конфликта для американских потребителей.

Как пишет ВВС, трейдеры нефти восприняли эту встречу как знак того, что фактическое закрытие Ормузского пролива продлится еще долгое время.

Ранее аналитики Oxford Economics в своем блоге предупредили, что шестимесячный тупик в проливе может привести к тому, что цены на нефть к августу достигнут 190 долларов за баррель.

— Перспективы какого-либо скорейшего разрешения иранского конфликта или возобновления работы Ормузского пролива остаются туманными, — отметил в своей аналитической записке аналитик рынка IG Тони Сикамор.

