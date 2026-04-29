Какими будут цены на нефть в 2026 году— прогноз Всемирного банка

Мировые цены на энергоносители в этом году вырастут на 24% — до максимумов с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке и последующей блокады Ормузского пролива. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы развития ситуации на сырьевых рынках», передает агентство Kazinform.

Энергоносители подорожают на 24%

В отчете прогнозируется общий рост цен на сырьевые товары на 16% в 2026 году, что обусловлено повышением цен на энергоносители и удобрения, а также рекордно высокими ценами на ряд ключевых металлов.

— В 2026 году индекс цен на энергоносители Всемирного банка, по прогнозам, вырастет на 24% (в годовом исчислении) — это первый годовой рост с 2022 года — за которым последует снижение на 17% в 2027 году, — говорится в докладе.

В основе кризиса лежат нападения на энергетическую инфраструктуру и перебои в судоходстве в Ормузском проливе — критически важном узком проливе, через который проходит около 35% мирового морского грузооборота сырой нефти. Всемирный банк описывает ситуацию как крупнейший в истории энергетический кризис, в результате которого мировые поставки сократились примерно на 10 млн баррелей в сутки.

Global commodity prices are forecast to rise 16% in 2026, driven by a war-triggered energy shock, soaring fertilizer prices, and record-high metals prices.



The #CMO2026 shows the ripple effects have serious implications for job creation & development. https://t.co/esztNZxxLm pic.twitter.com/Wysv7ADaXY — World Bank Group (@WorldBankGroup) April 28, 2026

Война — это развитие в обратном направлении

Хотя цены несколько снизились по сравнению с недавними пиками, в середине апреля цена на нефть марки Brent оставалась более чем на 50% выше, чем в начале года. Теперь эксперты прогнозируют, что средняя цена на эталонную нефть составит $86 за баррель в 2026 году по сравнению с $69 в 2025 году, при условии, что перебои начнут ослабевать к маю, а судоходные маршруты постепенно нормализуются к концу 2026 года.

Ситуация может еще больше ухудшиться в случае эскалации конфликта. В более серьезном сценарии средняя цена на нефть марки Brent может достичь $115 за баррель в 2026 году, если ущерб ключевой нефтегазовой инфраструктуре усилится, а темпы восстановления экспорта замедлятся. Это окажет дополнительное повышающее давление на цены на удобрения и альтернативные источники энергии, потенциально подтолкнув инфляцию в развивающихся странах к 5,8%, уровню, невиданному с 2022 года.

— Война наносит удар по мировой экономике волнообразно, постепенно — сначала через энергоносители, затем через продовольствие и, в конечном итоге, на инфляцию. Рост цен непропорционально сильно затронет беднейшие слои населения, особенно в развивающихся странах, уже обремененных высоким долгом. Война — это развитие в обратном направлении, — заявил Индермит Гилл, главный экономист Всемирного банка.

Рост стоимости удобрений повышает риски для сельского хозяйства

Рынки удобрений также испытывают растущее давление: ожидается, что цены в этом году вырастут на 31%, чему будет способствовать 60-процентный скачок цен на мочевину. Это, вероятно, приведет к снижению доступности удобрений до самого низкого уровня с 2022 года, сокращению прибыли фермеров и усилению опасений по поводу будущих урожаев. Ранее Всемирная продовольственная программа предупредила, что длительные перебои могут привести к острой нехватке продовольствия еще до 45 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что война в Иране вызвала крупнейший в истории энергетический кризис.