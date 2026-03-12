Нефть снова выше $100: почему решение МЭА не остановило рост цен

Нефть марки Brent подорожала более чем на 9% на азиатских торгах, превысив 100 долларов за баррель.

В среду Иран предупредил, что цена на нефть может достичь 200 долларов за баррель на фоне усиления атак на суда в Ормузском проливе, ключевом водном пути, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок энергоносителей

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любое судно, связанное с США, Израилем или их союзниками, станет целью атаки, пишет ВВС.

— Цена на нефть зависит от региональной безопасности, и вы являетесь основным источником нестабильности в регионе. Искусственно снизить цену на нефть не удастся. Ожидайте, что цена на нефть составит 200 долларов за баррель, — заявил представитель КСИР.

Крупнейшее в истории высвобождение резервов нефти

Накануне 32 страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о крупнейшем в своей истории совместном высвобождении стратегических запасов нефти после эмбарго 1973 года. Таким образом, на рынок планируется направить 400 млн баррелей, чтобы сгладить последствия перебоев в поставках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Today, @IEA Member countries unanimously agreed today to carry out the largest ever oil stock release — making 400 million barrels from their emergency reserves available amid market disruptions from the Middle East conflict.



Read more 👉 https://t.co/4HGtR7ZYZB pic.twitter.com/sPH1rOm8LY — International Energy Agency (@IEA) March 11, 2026

Однако рынок проигнорировал эти заявления, поскольку сохраняется риск перебоев с поставками, а последний скачок свидетельствует о том, что трейдеры по-прежнему ожидают «длительных» перебоев.

— Сейчас цены по-прежнему находятся в состоянии паники. В основе ценообразования лежит множество эмоций, страха и неопределенности, — заявил старший инвестиционный стратег Raymond James Павел Молчанов.

Хотя заявление МЭА стало беспрецедентным шагом, агентство не предоставило подробностей о том, как быстро отдельные страны будут высвобождать свои запасы или как будет распределена нефть, отмечает CNBC.

— Это один из ключевых вопросов: сколько времени потребуется для физической поставки на рынок 400 миллионов баррелей? 400 миллионов — это большая сумма…, но это крупнейший перебой в поставках нефти, по крайней мере, с 1970-х годов, поэтому нам нужно много нефти, и нужно это быстро, — сказал Молчанов.

Стратегические запасы хранятся отдельно в каждом государстве-члене МЭА, а это означает, что технические и логистические ограничения могут замедлить поток нефти.

Стоит отметить, что на долю членов МЭА приходится около двух третей мирового производства и потребления энергии.

Рост цен на топливо и экстренные меры экономии в Азии

С момента начала авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля мировые нефтяные рынки демонстрируют крайнюю волатильность, при этом цена на нефть марки Brent в начале этой недели достигла почти 120 долларов за баррель.

Это привело к росту цен на топливо во всем мире.

По данным Американской автомобильной ассоциации, во вторник средняя цена на бензин в США превысила 3,50 доллара за галлон.

Особенно сильно пострадали страны Азии, сильно зависящие от энергоресурсов Ближнего Востока.

На этой неделе на автозаправочных станциях на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме наблюдались длинные очереди, поскольку люди спешили заправиться.

Власти Таиланда призвали сотрудников большинства государственных учреждений работать из дома для экономии энергии. Чиновникам также не рекомендуется воздержаться от зарубежных поездок.

На Филиппинах также ввели четырехдневную рабочую неделю для правительства, чтобы помочь сократить потребление энергии.

Ранее сообщалось, что с 16 марта Япония высвободит стратегические запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.