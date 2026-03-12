РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:04, 12 Март 2026 | GMT +5

    МЭА высвободит рекордные 400 млн баррелей стратегической нефти

    Страны — участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о крупнейшем в своей истории совместном высвобождении стратегических запасов нефти, передает Kazinform со ссылкой на МЭА.

    Цены на нефть, газ, уголь, уран, литий и золото
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Midjourney

    На рынок планируется направить 400 млн баррелей, чтобы сгладить последствия перебоев в поставках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

    Решение единогласно приняли 32 государства — члена МЭА по итогам внеочередного совещания правительств стран агентства. Заседание было созвано для оценки ситуации на мировом нефтяном рынке и обсуждения мер реагирования на сокращение поставок.

    — Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, беспрецедентны по своему масштабу, поэтому я рад, что страны-члены МЭА ответили на них экстренными коллективными мерами беспрецедентного масштаба. Нефтяной рынок глобален, а значит, и реакция на серьезные перебои с поставками должна быть глобальной. Энергетическая безопасность — это основа мандата МЭА, и я рад видеть, что наши члены проявляют подлинную солидарность, принимая решительные меры сообща, — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

    Высвобождение резервов будет происходить в сроки, которые каждая страна определит с учетом собственных условий. Некоторые государства также задействуют дополнительные антикризисные меры.

    По данным агентства, совокупный объем стратегических запасов стран МЭА превышает 1,2 млрд баррелей нефти. Еще около 600 млн баррелей находятся в обязательных резервах нефтяных компаний, формируемых по требованиям правительств.

    Координированное использование резервов станет шестым подобным решением с момента создания агентства в 1974 году. Ранее страны МЭА прибегали к коллективному высвобождению запасов в 1991, 2005 и 2011 годах, а также дважды в 2022 году.

    Поводом для экстренных мер стал конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года. Он серьезно нарушил транспортировку нефти через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли сырьем.

    По оценке МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов через пролив сократился до менее чем 10% от уровня, существовавшего до начала конфликта. В результате часть добывающих компаний в регионе вынуждена приостанавливать или сокращать производство.

    В 2025 году через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов — примерно четверть всей мировой морской торговли нефтью. Возможности обхода этого маршрута остаются ограниченными.

    Секретариат агентства пообещал позднее представить детали механизма высвобождения запасов и продолжить мониторинг ситуации на глобальных рынках нефти и газа.

    Ранее сообщалось, что Япония высвободит стратегические запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Политика Нефть Экономика Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Сара Болат
    Автор
    Сейчас читают