МЭА высвободит рекордные 400 млн баррелей стратегической нефти

На рынок планируется направить 400 млн баррелей, чтобы сгладить последствия перебоев в поставках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Решение единогласно приняли 32 государства — члена МЭА по итогам внеочередного совещания правительств стран агентства. Заседание было созвано для оценки ситуации на мировом нефтяном рынке и обсуждения мер реагирования на сокращение поставок.

— Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, беспрецедентны по своему масштабу, поэтому я рад, что страны-члены МЭА ответили на них экстренными коллективными мерами беспрецедентного масштаба. Нефтяной рынок глобален, а значит, и реакция на серьезные перебои с поставками должна быть глобальной. Энергетическая безопасность — это основа мандата МЭА, и я рад видеть, что наши члены проявляют подлинную солидарность, принимая решительные меры сообща, — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Высвобождение резервов будет происходить в сроки, которые каждая страна определит с учетом собственных условий. Некоторые государства также задействуют дополнительные антикризисные меры.

По данным агентства, совокупный объем стратегических запасов стран МЭА превышает 1,2 млрд баррелей нефти. Еще около 600 млн баррелей находятся в обязательных резервах нефтяных компаний, формируемых по требованиям правительств.

Координированное использование резервов станет шестым подобным решением с момента создания агентства в 1974 году. Ранее страны МЭА прибегали к коллективному высвобождению запасов в 1991, 2005 и 2011 годах, а также дважды в 2022 году.

Поводом для экстренных мер стал конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года. Он серьезно нарушил транспортировку нефти через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли сырьем.

По оценке МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов через пролив сократился до менее чем 10% от уровня, существовавшего до начала конфликта. В результате часть добывающих компаний в регионе вынуждена приостанавливать или сокращать производство.

В 2025 году через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов — примерно четверть всей мировой морской торговли нефтью. Возможности обхода этого маршрута остаются ограниченными.

Секретариат агентства пообещал позднее представить детали механизма высвобождения запасов и продолжить мониторинг ситуации на глобальных рынках нефти и газа.

Ранее сообщалось, что Япония высвободит стратегические запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.