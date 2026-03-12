Япония высвободит стратегические запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Как заявила премьер-министр Санаэ Такаичи, страна высвободит запасы нефти, хранящиеся в частном секторе в течение 15 дней, а затем и запасы, хранящиеся у государства, на месяц, не дожидаясь решения, согласованного с Международным энергетическим агентством.

Это будет первый случай, когда Япония высвобождена из своих государственных запасов нефти в индивидуальном порядке, а не в рамках международной координации, с момента начала накопления нефтяных запасов в 1978 году.

— Зависимость Японии от Ближнего Востока в отношении сырой нефти «значительно высока» по сравнению с другими странами, и ожидается, что импорт «значительно сократится в конце этого месяца или позже», что потребует принятия мер для предотвращения перебоев в поставках бензина и других нефтепродуктов, — заявила Такаичи.

Ссылаясь на возможность того, что средняя розничная цена бензина на внутреннем рынке может превысить 200 иен (1,26 доллара) за литр, премьер-министр также заявила, что намерена удерживать цену на уровне около 170 иен, используя государственный фонд, пишет Kyodo.

Согласно данным министерства промышленности, в середине января цена на бензин опускалась до 154,70 иен, а на этой неделе выросла до 161,80 иен за литр.

— Мы будем гибко пересматривать меры поддержки, чтобы обеспечить непрерывную помощь населению, даже если ситуация на Ближнем Востоке затянется, — сказал Такаичи.

Стоит отметить, что Япония импортирует более 90 процентов своей нефти из Ближнего Востока, что делает ее крайне уязвимой в случае фактического закрытия Ормузского пролива, которое препятствует транспортировке нефти и газа от поставщиков из Персидского залива после нападения США и Израиля на Иран в конце прошлого месяца.

По состоянию на конец декабря запасы нефти в Японии составляли 470 миллионов баррелей, что эквивалентно 254 дням внутреннего потребления, из которых 146 дней приходилось на государственную собственность, 101 день — на частный сектор, а остальная часть хранилась совместно с нефтедобывающими странами.

