телерадиокомплекс президента РК
    15:32, 11 Март 2026 | GMT +5

    Добыча нефти и газоконденсата в Казахстане может снизиться до 96-98 млн тонн — Минэнерго

    Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане в 2026 году может оказаться ниже запланированного уровня. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    — Согласно плана экономического развития цифра стоит 100,5 млн тонн (на 2026 год — прим. ред). Я думаю, что из-за этих событий, которые были в конце года и в начале этого года. Имею в виду атаки на КТК и на Тенгиз. Будет в районе 96-98 млн тонн, — сказал министр. 

    Он уточнил, что речь идет о совокупной добыче нефти, газового конденсата и смеси легких углеводородов.

    Напомним, в январе на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было. 

    Также сообщалось, что 13 января в районе морского терминала КТК произошли атаки беспилотников на танкеры, задействованных в транспортировке казахстанской нефти.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
