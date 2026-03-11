Добыча нефти и газоконденсата в Казахстане может снизиться до 96-98 млн тонн — Минэнерго

— Согласно плана экономического развития цифра стоит 100,5 млн тонн (на 2026 год — прим. ред). Я думаю, что из-за этих событий, которые были в конце года и в начале этого года. Имею в виду атаки на КТК и на Тенгиз. Будет в районе 96-98 млн тонн, — сказал министр.

Он уточнил, что речь идет о совокупной добыче нефти, газового конденсата и смеси легких углеводородов.

Напомним, в январе на Тенгизе были зафиксированы два возгорания на электрогенераторах. Тогда пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не было.

Также сообщалось, что 13 января в районе морского терминала КТК произошли атаки беспилотников на танкеры, задействованных в транспортировке казахстанской нефти.