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    13:03, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Цены на нефть упали после согласия Израиля на предложение Трампа о прекращении огня

    Цены на нефть во вторник достигли самого низкого уровня за две недели после того, как Израиль согласился на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    нефть
    Фото: afk.kz

    Это снизило опасения по поводу перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока — одного из ключевых нефтедобывающих регионов.

    Фьючерсы на нефть Brent упали на $3,82, или 5,3%, до $67,66 за баррель к 11:45 по времени Астаны.

    Также американская нефть West Texas Intermediate подешевела на $3,75, или 5,5%, до $64,76 за баррель.

    Ранее Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Соглашение стало результатом совместного посредничества США и Катара.

    Напомним, в Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.

    Теги:
    Нефть Израиль Дональд Трамп
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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