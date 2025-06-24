Цены на нефть упали после согласия Израиля на предложение Трампа о прекращении огня

Это снизило опасения по поводу перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока — одного из ключевых нефтедобывающих регионов.

Фьючерсы на нефть Brent упали на $3,82, или 5,3%, до $67,66 за баррель к 11:45 по времени Астаны.

Также американская нефть West Texas Intermediate подешевела на $3,75, или 5,5%, до $64,76 за баррель.

Ранее Трамп объявил о полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Соглашение стало результатом совместного посредничества США и Катара.

Напомним, в Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.