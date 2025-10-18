РУ
    09:43, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Неделя национальной анимации пройдет в Астане

    С 20 по 24 октября в Астане пройдет неделя национальных анимационных фильмов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации

    Неделя национальной анимации пройдет в Астане
    Фото: кадр из видео

    Неделю проведет творческое объединение «Казаханимация» при киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. 

    В рамках недели зрителям будут представлены лучшие произведения отечественного анимационного искусства. В программу включены как оцифрованные классические шедевры, так и новые проекты.

    — Это отличная возможность познакомиться с творчеством отечественных режиссёров и направлением развития современной казахстанской анимации. Приглашаем жителей и гостей столицы окунуться в атмосферу национальной анимации и познакомиться с лучшими работами отечественных режиссёров, — говорится в сообщении.

    В Астане покажут национальную анимацию
    Фото: МКИ

    Место проведения: г. Астана, ЦКЗ «Казахстан», проспект Мәңгілік Ел, 10/1, начало в 16:00, вход свободный.

    Ранее сообщалось, что первый анимационный фильм о футбольном клубе «Кайрат» выйдет на казахском, английском и китайском языках.

    Динара Жусупбекова
