Неделя национальной анимации пройдет в Астане

Неделю проведет творческое объединение «Казаханимация» при киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

В рамках недели зрителям будут представлены лучшие произведения отечественного анимационного искусства. В программу включены как оцифрованные классические шедевры, так и новые проекты.

— Это отличная возможность познакомиться с творчеством отечественных режиссёров и направлением развития современной казахстанской анимации. Приглашаем жителей и гостей столицы окунуться в атмосферу национальной анимации и познакомиться с лучшими работами отечественных режиссёров, — говорится в сообщении.

Фото: МКИ

Место проведения: г. Астана, ЦКЗ «Казахстан», проспект Мәңгілік Ел, 10/1, начало в 16:00, вход свободный.

Ранее сообщалось, что первый анимационный фильм о футбольном клубе «Кайрат» выйдет на казахском, английском и китайском языках.