Небо над Арменией временно закроют

Как уточнили в Комитете гражданской авиации РА, ограничение вводится в связи с проведением в стране масштабных мероприятий, включая VIII саммит Европейского политического сообщества, саммит Армения–ЕС и инициативу «Ереванский диалог», а также участие многочисленных иностранных делегаций.

— Исходя из соображений безопасности, 3–5 мая 2026 года в воздушном пространстве Армении запрещается выполнение любых полетов авиации общего назначения, включая гражданские беспилотные летательные аппараты, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось что VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 4 мая 2026 года в Ереване. Одной из ключевых тем предстоящего саммита станет взаимосвязанность. В частности, планируется обсудить реализацию Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут — прим.ред.) и обеспечение бесперебойной связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией касательно товаров, энергоносителей и оптоволоконных коммуникаций.