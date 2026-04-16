    02:49, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Небо над Арменией временно закроют

    В Армении с 3 по 5 мая будет введен временный запрет на выполнение полетов авиации общего назначения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Ереване.

    Фото: freepik.com

    Как уточнили в Комитете гражданской авиации РА, ограничение вводится в связи с проведением в стране масштабных мероприятий, включая VIII саммит Европейского политического сообщества, саммит Армения–ЕС и инициативу «Ереванский диалог», а также участие многочисленных иностранных делегаций.

    — Исходя из соображений безопасности, 3–5 мая 2026 года в воздушном пространстве Армении запрещается выполнение любых полетов авиации общего назначения, включая гражданские беспилотные летательные аппараты, — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось что VIII саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) состоится 4 мая 2026 года в Ереване. Одной из ключевых тем предстоящего саммита станет взаимосвязанность. В частности, планируется обсудить реализацию Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут — прим.ред.) и обеспечение бесперебойной связи между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией касательно товаров, энергоносителей и оптоволоконных коммуникаций.

    Мирас Куандыков
