Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана
12 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в нескольких городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау, Актау и Алматы.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
