    04:30, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

    12 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в нескольких городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Kazinform

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Атырау, Актау и Алматы.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в Астане и 15 областях Казахстана.

