Гололед и метель: штормовая погода ожидается в Астане и 15 областях Казахстана

В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный на севере, юге области временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетісу ветер юго-западный на востоке области порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в области Ұлытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что более 250 человек обратились с травмами из-за гололеда в Акмолинской области.