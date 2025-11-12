РУ
    02:16, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Гололед и метель: штормовая погода ожидается в Астане и 15 областях Казахстана

    В 15 регионах Казахстана и Астане ожидается штормовая погода 12 ноября, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

    метель, погода, ауа райы, боран
    Фото: Kazinform

    В Астане ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

    Ночью на северо-западе области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

    Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман.

    В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Алматинской области ожидается ветер юго-западный на севере, юге области временами порывы 15-20 м/с.

    Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с.

    Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

    В области Жетісу ветер юго-западный на востоке области порывы 17-22 м/с.

    Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью в Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

    На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

    В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

    Ночью в области Ұлытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с.

    Ранее сообщалось, что более 250 человек обратились с травмами из-за гололеда в Акмолинской области.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
