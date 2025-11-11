РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:48, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 250 человек обратились с травмами из-за гололеда в Акмолинской области

    По словам медиков, у большинства обратившихся диагностированы переломы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 250 человек обратились с травмами с наступлением гололеда в Акмолинской области
    Фото: Pexels

    Как сообщили в пресс-службе акмолинской областной многопрофильной больницы, с начала гололеда в регионе в медучреждение с травмами обратились 255 жителей Кокшетау. Из них госпитализированы в экстренном порядке после падения на улице пять человек. У большинства обратившихся диагностированы переломы. 
    Медики региона советуют при падении и подозрении на травму обязательно обращаться в медучреждение.

    — После падения на льду перелом может быть со смещением или без смещения, открытым или закрытым, внутрисуставным (особенно опасен, например, перелом шейки бедра или лучевой кости в типичном месте). Даже если человеку кажется, что это «просто ушиб», без рентгена и осмотра травматолога это невозможно определить точно. В стационаре можно быстро провести все нужные исследования — рентген, КТ, МРТ, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 16 человек пострадали из-за гололеда в Павлодаре.

    Регионы Казахстана Гололед Акмолинская область
