РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    16 человек пострадали из-за гололеда в Павлодаре

    В Павлодаре тротуары из-за осадков и резкого понижения температуры превратились в сплошной гололед, передает корреспондент агентства Kazinform.

    16 человек пострадали из-за гололеда в Павлодаре
    Фото: Pexels

    По информации медиков, из-за гололеда количество обращений в травмпункты резко выросло за минувшие сутки. Увечья больше всего получают люди пенсионного возраста.

    — Вчера утром в наше травматологическое отделение прибыло 80 человек. Из них 16 человек пострадали от гололеда. Один житель, который сильно упал на льду, был госпитализирован. Если у упавшего человека обнаруживаются закрытые и открытые переломы костей, вывихи, растяжения, повреждения суставов, то сразу госпитализируем, — рассказал врач травматологического отделения павлодарской городской больницы № 1 Даурен Смагулов.

    По словам врачей, при падениях чаще всего люди получают травмы головы, грудной клетки и бедер. Обращаются сразу к медикам, при этом, не все, что впоследствии усугубляет ситуацию.

    Тем временем, в павлодарской детской областной больнице сообщил, к ним за неделю поступило 8 пациентов с травмами, полученными из-за гололеда, двоих из которых госпитализировали.

    Напомним, ранее синоптики прогнозировали для жителей Павлодарской области в ноябре частые осадки в виде дождя со снегом. При этом указывалось, что температура будет выше нормы. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодар Регионы 104-летие Kazinform
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают