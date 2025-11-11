16 человек пострадали из-за гололеда в Павлодаре

По информации медиков, из-за гололеда количество обращений в травмпункты резко выросло за минувшие сутки. Увечья больше всего получают люди пенсионного возраста.

— Вчера утром в наше травматологическое отделение прибыло 80 человек. Из них 16 человек пострадали от гололеда. Один житель, который сильно упал на льду, был госпитализирован. Если у упавшего человека обнаруживаются закрытые и открытые переломы костей, вывихи, растяжения, повреждения суставов, то сразу госпитализируем, — рассказал врач травматологического отделения павлодарской городской больницы № 1 Даурен Смагулов.

По словам врачей, при падениях чаще всего люди получают травмы головы, грудной клетки и бедер. Обращаются сразу к медикам, при этом, не все, что впоследствии усугубляет ситуацию.

Тем временем, в павлодарской детской областной больнице сообщил, к ним за неделю поступило 8 пациентов с травмами, полученными из-за гололеда, двоих из которых госпитализировали.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали для жителей Павлодарской области в ноябре частые осадки в виде дождя со снегом. При этом указывалось, что температура будет выше нормы.