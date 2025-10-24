Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана

По информации синоптиков, 24 октября НМУ прогнозируются в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Актау, Шымкент, Алматы, ночью в Атырау и Астане.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что штормовая погода ожидается в 15 регионах Казахстана. В Усть-Каменогорске 24 октября обучение во всех школах перевели на дистанционный формат из-за длительных неблагоприятных метеоусловий.