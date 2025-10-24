Туман и пожарная опасность: штормовая погода ожидается в 15 регионах Казахстана

24-25 октября в области Жетысу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 24 октября ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

По Туркестанской области 24–25 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, юге области высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман. На юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской, на севере Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской областей ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Напомним, в Усть-Каменогорске 24 октября обучение во всех школах перевели на дистанционный формат из-за длительных неблагоприятных метеоусловий.