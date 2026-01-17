Не точечно, а системно: что реально изменилось для семей с особыми детьми

Это связано не с тем, что проблем стало меньше, а с тем, что по ключевым из них появились конкретные решения, цифры и работающие механизмы.

Основные потребности детей с особенностями здоровья — от доступа к образованию и медицине до спорта и социальной адаптации — стали предметом отдельного, регулярного обсуждения с участием родителей и профильных специалистов. Такие встречи проходят раз в квартал и позволяют оценивать не намерения, а фактические изменения.

По словам родителей, если раньше большинство обращений касались отсутствия услуг и специалистов, то сегодня разговор все чаще идет о расширении возможностей и качестве поддержки.

За счет этого перечень острых вопросов сократился с 30 до 15, и по большинству из них уже определены пути решения. Речь идет о доступе к занятиям, реабилитации, развитию творческих и спортивных направлений, а также о проектах, которые выходят за рамки одного города или района.

Одним из наиболее ожидаемых шагов стало открытие Центра дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

О необходимости такого пространства родители говорили около трех лет. За это время было найдено здание, проведен ремонт и сформирована команда специалистов. В настоящее время центр уже принимает первых детей.

Фото: Нуркен Мергалиев

Изменения фиксируются и в сфере здравоохранения. В Карагандинской области продолжает действовать программа лечения зубов людям с инвалидностью старше 18 лет с применением препарата «Севоран». В 2025 году такую помощь получили 350 человек. Услуга предоставляется бесплатно и финансируется из бюджета.

В образовании акцент сделан не только на детях, но и на взрослых, которые с ними работают. В этом году 50 родителей прошли обучение навыкам работы с детьми с РАС в домашних условиях. Открыты кабинет коррекции в Балхаше и психолого-медико-педагогическая консультация № 3 в Караганде.

— К нам поступил запрос на обучение воспитателей детских садов и учителей физической культуры работе с особенными детьми. В следующем году планируется обучить 300 воспитателей и 500 учителей методам адаптивной физической культуры и сопровождения таких детей. Кроме того, со следующего учебного года школа № 4 будет переформирована в специальную школу-интернат № 11 для детей с нарушениями интеллекта. Этот вопрос также поднимался родителями на встрече, — сообщила главный специалист управления образования региона Галина Абишева.

Фото: из личного архива спикера

Отдельное направление — профориентация и первый трудовой опыт. Проект ACET inclusive помогает подросткам с инвалидностью определить подходящую сферу деятельности, пройти этап адаптации и попробовать себя в реальной занятости. В том числе и уникальное инклюзивное арт-кафе — первое пространство в регионе, где за рабочими местами будут стоять молодые люди с инвалидностью.

В этом году подростки с инвалидностью впервые приняли участие в программе «Жасыл ел», для многих из них это стало первым официальным опытом работы.

Сохраняется спрос и на специализированные методы реабилитации. В частности, родители неоднократно говорили об иппотерапии — эффективном способе развития координации, моторики и социальных навыков у детей с ментальными нарушениями. В этом году стало известно, что такие занятия начнут проводить в Темиртау. Ранее услуга в ограниченном объеме была доступна только в Караганде.

Родители и представители общественных организаций отмечают, что подход к решению вопросов меняется. Если раньше проблемы решались индивидуально — через отдельные заявления и обращения, то сегодня формируется более целостная система: появляются новые центры, образовательные форматы и долгосрочные проекты.

Соучредитель благотворительного фонда «Батыл журек» Оксана Югай подчеркнула, что подход к решению вопросов стал более системным.

— За последний год проделана большая работа, и результаты заметны. Раньше проблемы решались точечно: родители обращались по отдельности, писали заявления, которые рассматривались индивидуально. Сейчас появляются новые проекты, реабилитационные центры, развиваются образовательные методы, расширяются возможности для детей с инвалидностью. Отдельная благодарность за детские площадки, театральные кружки, установку подъемников и готовность слышать наши обращения, — говорит Оксана Югай.

Фото: из личного архива спикера

Напомним, в Казахстане проводится пересмотр национального законодательства в целях устранения дискриминирующих норм в отношении лиц с инвалидностью. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай.