Инклюзивное арт-кафе в Караганде: место, где есть работа всем

Возможность, которой так не хватало

Вопрос «что будет дальше?» — один из самых болезненных для родителей особенных детей. Пока ребенок учится в школе-интернате, находится под присмотром специалистов, получает занятия.

Но после 16–18 лет многие семьи оказываются один на один с проблемой: профессиональных площадок, где такие юноши и девушки могли бы работать, практически нет.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Этот вопрос поднимается на каждой встрече с акиматом. Родители детей старше 16 лет не знают, куда идти дальше. Мы добивались создания центра, чтобы наши ребята могли социализироваться, учиться и быть востребованными. Сегодня это стало реальностью, — рассказывает руководитель интеграционного центра Асель Бекбаева.

Центр работает по государственному социальному заказу. За год здесь сформировали комплексную систему поддержки, где у каждого воспитанника создается социальный паспорт, проходит диагностика, подбирается индивидуальный маршрут развития.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

От мастерских до реального трудоустройства

Сегодня в центре действует более десяти направлений: швейная студия, кухонная мастерская, столярное дело, сенсорные занятия, театральная студия, арт-площадки и направления социально-бытовой ориентации.

Всего центр посещают около 100 человек — подростки, молодые взрослые и даже люди старшего возраста.

Инструктор по настольным и развивающим играм Найман Жаксыгорин, сам человек с инвалидностью, устроился сюда по госпрограмме специально оборудованных рабочих мест.

Для него в центре установили пандусы, расширенные проходы, удобную мебель — все, что позволяет полноценно работать.

— Мы развиваем столярно-творческую мастерскую. Ребята учатся делать изделия из дерева, кухонную утварь, элементы декора. Пройдут обучение — и смогут работать у нас же. Главное — дать возможность, а у них желание есть. Это видно каждый день, — говорит Найман.

Он проводит занятия по игре, логике, спортивным настольным дисциплинам.

В центре есть воспитанники разного уровня подготовки: кто-то играет в шахматы, кто-то развивается через мелкую моторику, а кто-то выбирает подвижные европейские игры — кульбута, корнхолл и другие.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Родители становятся наставниками: центр меняет судьбы семей

Особая гордость центра — вовлеченность родителей. Многие мамы сами становятся инструкторами, мастерами, педагогами. Они знают потребности своих детей лучше всех и помогают им осваивать профессии.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Инструктор по труду Индира Койбагарова — мама 13-летней девочки с ментальными особенностями. Она говорит, что расставание с интернатом для многих семей — стресс и неопределенность.

— Мы понимаем: если не заниматься с детьми постоянно, развитие может пойти назад. Поэтому такие площадки жизненно необходимы. Здесь они лепят, вяжут, участвуют в мастер-классах, готовятся к ярмаркам. Наши ребята делают все своими руками. И с открытием такого центра я уже уверенна в будущем своего ребенка, что она сможет социализироваться и работать в будущем, — говорит она.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Родители отмечают: центр снимает огромную нагрузку с семьи. Пока ребенок занят, мама и папа могут работать или решать бытовые вопросы — без страха и тревоги.

Главный шаг — открытие инклюзивного арт-кафе

Новый этап проекта — арт-кафе, в котором обслуживать гостей будут молодые люди с инвалидностью. Именно здесь центру предстоит создать настоящие рабочие места — с наставниками, инструкторами и безопасными условиями.

В кафе ребята смогут:

готовить простые блюда и выпечку;

обслуживать посетителей;

оформлять витрины;

работать за барной стойкой;

участвовать в творческих программах и различных мероприятиях.

Кафе станет площадкой не только для трудоустройства, но и для формирования толерантного общества.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Когда человек заходит в кафе и видит, что его обслуживает молодежь с инвалидностью — это меняет отношение общества. Это настоящий мост между людьми. А еще мы по своему опыту знаем, что один час общения с нормотипичными людьми заменяет час с психологом для наших детей, — подчеркивает Асель Бекбаева.

От обучения — к будущей карьере

Выпускники специнтернатов и колледжей часто сталкиваются с тем, что их статус «недееспособного» не позволяет официально устроиться на работу.

Центр помогает семьям пройти юридические процедуры, переоформить документы, восстановить правоспособность — все это входит в работу штатного юриста.

По итогам обучения в центре уже формируется кадровый резерв: часть ребят будет работать в самом арт-кафе, другие смогут выйти на рынок труда в качестве помощников, операторов, мастеров ручной работы.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

«Наши дети останутся с нами, но должны быть самостоятельными»

Родители не скрывают: самое главное — уверенность в будущем своих детей. Эмоционально это прозвучало в словах одной из мам:

— Мы понимаем, что наши дети будут с нами всю жизнь. Но они должны уметь что-то делать сами, иметь навыки, быть полезными. Это дает им чувство значимости и взрослости.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Воспитанница центра Зарина учится лепить полуфарикаты и различную выпечку. Для нее это большая радость и возможность найти свое предназначение.

— Я научилась тут лепить чебуреки и самсу. Мои наставники очень хорошие. И все, что я тут научилась, делаю и дома. Видели бы вы как мой папа радуется, когда я ему готовлю чебуреки, — говорит Зарина.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Инклюзивное арт-кафе в Караганде — это не просто социальный проект. Это большой шаг к тому, чтобы особенные люди стали полноценными участниками городской жизни. Чтобы они не оставались дома, не теряли навыки и не чувствовали себя ненужными.

Это пространство, где каждый сможет почувствовать себя профессионалом, артистом, мастером или бариста — и обрести то, что так важно для любого человека: возможность быть частью общества.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform