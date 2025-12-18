Не противоречит ли запрет на пропаганду ЛГБТ международным обязательствам Казахстана — ответ Минюста

В ходе заседания сенатор Сергей Ершов отметил, что вокруг данной нормы ведется активная общественная дискуссия.

— К нам в палату поступают обращения как от граждан, так и от различных НПО. В том числе, международных, в которых приводится позиция, что рассматриваемая норма противоречит принятым Казахстаном международным обязательствам в области прав человека. В этой связи прошу уполномоченные органы дать ответы на вопросы. Министерству культуры и информации: проводится ли вами разъяснительная работа или встречи в НПО, в том числе, международными, на которых подробно разъясняются цели и задачи предполагаемой нормы? И какая разъяснительная работа будет проводится после принятия данного закона? Министерство юстиции прошу дать правовую оценку отдельным высказываниям, что данная норма не согласуется с ратифицированными международными договорами РК в сфере прав человека, — сказал депутат.

Как сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов, при обсуждении поправок на всех этапах соблюдался принцип фундаментальности прав человека, а также соответствия Конституции и международным обязательствам страны.

По его словам, с июня 2024 года, с момента начала обсуждения петиции на портале, к работе были привлечены профильные НПО и правозащитные организации. Заседания проходили в открытом и транспарентном формате.

— Затем мы проводили встречи на различных площадках, в частности, в июне на защите универсального периодического отчета в европейском офисе ООН также экспертам разъяснялись те или иные нормы данного закона. Более того, при Министерстве юстиции есть рабочая группа с ЕС. На этой площадке мы также эти нормы обсуждали с нашими коллегами. Более того, во время гражданского форума у нас были специальные площадки на базе разных министерств, в том числе МЮ, где также мы встречались с НПО и обсуждали этот вопрос. То есть, недостатка в разъяснении этих норм не было. Касательно будущего и того, если эти нормы будут одобрены сенатом, мы уже сейчас видим потребность в их открытом обсуждении, потому что есть ряд вопросов по правоприменению. И я хочу заверить, что все эти обсуждения будут максимально открыты, даже если мы будем с онлайн-платформами, с онлайн-кинотеатрами обсуждать введение и правоприменение этих норм, на каждом этапе будут присутствовать и НПО, и правозащитник, которые работают по этому вопросу, — заверил Евгений Кочетов.

В свою очередь вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова заявила, что Казахстан является участником ряда международных договоров, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, который допускает ограничения свободы выражения мнений.

— Но это у нас статья 19 примечание 3 этого пакта. Но при этом, основанием должно быть обязательно закрепление этого ограничения в законе и исходя из защиты интересов государственной безопасности, общественного порядка, нравственности, здоровья. В продолжение вопроса о принадлежности к ЛГБТ хотелось бы подчеркнуть, что это не является правонарушением по законодательству РК, так и по международному законодательству. Ответственность мы за это не устанавливаем. Это касается исключительно пропаганды. Связано с публичной пропагандой ЛГБТ. И резюмируя скажу, что это соответствует ратифицированным РК международным договорам, — резюмировала вице-министр.

Напомним, что депутаты Сената одобрили в первом чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.