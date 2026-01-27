РУ
    11:03, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Не будет результатов — будем прощаться: Бектенов предупредил нового главу Kazakh Tourism

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов обратился с требованием к недавно назначенному председателю правления АО «Kazakh Tourism» Талгату Газизову в ходе заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Правительство РК

    Глава Кабмина подчеркнул, что, несмотря на недавнее назначение, от руководства нацкомпании ожидаются конкретные результаты. 

    — Несмотря на то, что вы недавно приступили к исполнению своих обязанностей нужны конкретные результаты. Мы их ожидаем от вас. Если будут результаты, то будем далее продолжать работать, не будет результатов — будем прощаться, — сказал Бектенов. 

    Напомним, Талгат Газизов был назначен председателем правления АО «НК „Kazakh Tourism“ 16 января этого года. Решение о назначении принял Совет директоров компании. 

    Данира Искакова
