Не будет результатов — будем прощаться: Бектенов предупредил нового главу Kazakh Tourism

Глава Кабмина подчеркнул, что, несмотря на недавнее назначение, от руководства нацкомпании ожидаются конкретные результаты.

— Несмотря на то, что вы недавно приступили к исполнению своих обязанностей нужны конкретные результаты. Мы их ожидаем от вас. Если будут результаты, то будем далее продолжать работать, не будет результатов — будем прощаться, — сказал Бектенов.