    НДС не является причиной роста цен на продукты – Миннацэкономики Казахстана

    В Министерстве национальной экономики и Министерстве торговли и интеграции текущие ценовые колебания связывают со спекулятивным поведением отдельных участников рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Азамат Амрин (первый на фото)
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин ответил на вопросы журналистов о жалобах бизнеса на рост ставки НДС до 16% и запрет на вычеты по B2B-сделкам, которые предусмотрены в новом Налоговом кодексе. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

    — Если послушать те вопросы, которые были до этого, бизнес говорил, что это им плохо будет теперь. Параллельно с этим ходит и мнение, что все-таки бизнесу плохо не будет: они переложат это на плечи потребителей. То есть, как они зарабатывали, так и будут зарабатывать — здесь как-то надо определиться: все-таки это бизнес на себя возьмет или население, — сказал он на брифинге в Правительстве.

    Также вице-министр добавил, что согласно расчетам ведомства и Нацбанка, проведенным перед налоговой реформой, из-за повышения ставки НДС инфляция составит 2-3%.

    — Сейчас понятно, есть аппетиты бизнеса, и вот тот рост, который видите сейчас, это как раз происходит по другим факторам, не касающихся НДС. Но если брать общую структуру, чисто за счет НДС на следующий год будет порядка 2-3%, — пояснил Амрин.

    Поясняя эту позицию, Амрин отметил, что сельхозтоваропроизводители и крестьянские хозяйства более 30 лет освобождены от уплаты НДС и работают по льготному налоговому режиму.

    — Сельхозтоваропроизводители (юридические лица), они платят минус 70 (от суммы НДС — прим. ред.). Мы на следующий год, как ставка увеличилась, сделали минус 80, то есть как НДС был —  так и остался. Поэтому в части цен на продукты питания, которые производятся в Казахстане, не рост НДС тому причина, — отметил вице-министр.

    Председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев подчеркнул, что повышение стоимости отдельных товаров носит спекулятивный характер.

    — На сегодняшний день никаких причин роста цен нет. Но мы видим, что в предновогоднее время определенные импортеры, оптовики начинают спекулятивно поднимать цену, так как там цены не регулируются. Что бьет, естественно, по карману обычного населения, — отметил он.

    Ранее глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил, как повышение ставки НДС до 16% в 2026 году отразится на курсе тенге. При этом осенью регулятор зафиксировал рост потребительского спроса в связи с предстоящим повышением НДС. 

    Напомним, 17 декабря Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров. Это позволит регулировать цены на большее количество видов продукции. 

