Названа сумма компенсаций жертвам пожара на курорте Кран-Монтана

По данным французской Le Parisien, правительство по просьбам общественности также создало счет для сбора пожертвований, в дальнейшем из него планируется сделать фонд под управлением кантона Вале.

В Швейцарии также принято решение запретить использование пиротехнических изделий в учреждениях, открытых для публики. Напомним, в новогоднюю ночь в швейцарском городе Кран-Монтана произошел пожар в баре Le Constellation. В отношении владельцев бара начато уголовное дело.

В результате чрезвычайного происшествия погибли около 40 человек, еще около 100 человек получили травмы.