Названа сумма компенсаций жертвам пожара на курорте Кран-Монтана
Правительство швейцарского кантона Вале обязалось выделить по 10 тысяч франков (порядка 6 млн 300 тысяч тенге) финансовой помощи каждому из 116 пострадавших, а также семьям каждого из 40 погибших при пожаре в баре курорта Кран-Монтана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным французской Le Parisien, правительство по просьбам общественности также создало счет для сбора пожертвований, в дальнейшем из него планируется сделать фонд под управлением кантона Вале.
В Швейцарии также принято решение запретить использование пиротехнических изделий в учреждениях, открытых для публики. Напомним, в новогоднюю ночь в швейцарском городе Кран-Монтана произошел пожар в баре Le Constellation. В отношении владельцев бара начато уголовное дело.
В результате чрезвычайного происшествия погибли около 40 человек, еще около 100 человек получили травмы.