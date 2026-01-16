РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:16, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Названа сумма компенсаций жертвам пожара на курорте Кран-Монтана

    Правительство швейцарского кантона Вале обязалось выделить по 10 тысяч франков (порядка 6 млн 300 тысяч тенге) финансовой помощи каждому из 116 пострадавших, а также семьям каждого из 40 погибших при пожаре в баре курорта Кран-Монтана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Swissinfo.ch

    По данным французской Le Parisien, правительство по просьбам общественности также создало счет для сбора пожертвований, в дальнейшем из него планируется сделать фонд под управлением кантона Вале.

    В Швейцарии также принято решение запретить использование пиротехнических изделий в учреждениях, открытых для публики. Напомним, в новогоднюю ночь в швейцарском городе Кран-Монтана произошел пожар в баре Le Constellation. В отношении владельцев бара начато уголовное дело.

    В результате чрезвычайного происшествия погибли около 40 человек, еще около 100 человек получили травмы.

    Теги:
    Пожар Компенсация Курорт Швейцария Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
