Названа причина пожара на шахте «Казахстанская»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС РК Сырым Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По шахте горела транспортерная лента. С транспортерной ленты огонь перекинулся на пласты угля, поэтому они горят долго. Тушение - вопрос не простой, спасатели работают в непригодной для дыхания среде, в ограниченной видимости, при высокой температуре. Это не на поверхности тушить пожар. В шахте это очень сложно. Есть определенные технологии, согласно которым необходимо работу выполнить: перемычки гипсовые устанавливаются, после этого будет проводиться локализация», - сказал Сырым Шарипханов в кулуарах Правительства.

Прогнозировать дальнейшую ситуацию министр отказался.

«Прогнозы сейчас пока рано говорить, но это, я думаю, будет в ближайшее время», - отметил глава МЧС.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка. 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.