Названа крупнейшая сфера занятости в Казахстане

По итогам первого квартала 2026 года в Казахстане увеличилась численность занятого населения в ряде ключевых отраслей экономики. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост занятости отмечен в промышленности, строительстве, образовании, а также в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения.

Наибольшее число занятых по-прежнему приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. В этой отрасли работают 1 млн 571,4 тыс. человек, что составляет 16,7% от общей численности занятого населения.

В сфере образования заняты 1 млн 251 тыс. человек, что на 0,5% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года.

В промышленности численность работников достигла 1 млн 185,7 тыс. человек, увеличившись на 2%. При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров заняты 298,3 тыс. человек — на 3,4% больше, чем годом ранее.

Рост занятости также зафиксирован в строительстве, где работают 643,8 тыс. человек. В обрабатывающей промышленности численность работников составила 624,8 тыс. человек, в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения — 616,7 тыс. человек, в отрасли транспорта и складирования — 663,2 тыс. человек.

Как отметили в Бюро национальной статистики, по итогам первого квартала 2026 года структура занятости населения остается стабильной, а в большинстве ключевых отраслей экономики сохраняется положительная динамика численности занятых.

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