Сколько часов можно работать подросткам в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько часов в неделю могут работать несовершеннолетние и какие ограничения действуют при их трудоустройстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, для подростков в возрасте от 14 до 16 лет продолжительность рабочего времени не должна превышать 24 часов в неделю. Для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет максимальная продолжительность работы составляет 36 часов в неделю.

При этом трудовое законодательство предусматривает для несовершеннолетних особые условия труда. Подростков запрещено привлекать к тяжелым, вредным и опасным работам. Они также не могут работать на должностях, предусматривающих полную материальную ответственность, а также в сферах, способных негативно повлиять на их здоровье и нравственное развитие. К ним относятся игорный бизнес, ночные развлекательные заведения, производство и реализация алкогольной и табачной продукции.

Кроме того, несовершеннолетним запрещено работать по совместительству, в ночное время, сверхурочно и вахтовым методом.

В Министерстве подчеркнули, что при трудоустройстве подростков работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда и соблюдать все требования законодательства, направленные на защиту здоровья, прав и законных интересов молодых работников.

По официальным данным, в прошлом году 5 300 детей в возрасте 14-18 лет были трудоустроены в Казахстане.

Ранее эксперты поделились советами для школьников, планирующих подработку летом, и рассказали, на что следует обратить внимание при трудоустройстве.