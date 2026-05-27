Что должны знать желающие поработать летом школьники — советы экспертов

По официальным данным, в прошлом году 5 300 детей в возрасте 14-18 лет были трудоустроены, передает корреспондент агентства Kazinform.

В основном, они работают в сферах услуг, торговли, озеленения или в цифровой сфере. С целью защитить законные права молодого поколения и помочь детям найти безопасную работу, выбрать свою будущую профессию, отраслевые специалисты поделились важными советами.

Летняя работа — формирование профессиональных навыков

С началом летних каникул в нашей стране выходит на передний план вопрос безопасности детей и эффективной организации их времени. Министерство труда и социальной защиты населения считает, что трудоустройство подростком является не только источником доходов, но и первым профессиональным шагом на рынок труда.

Директор департамента занятости населения МТСЗН РК Мухтар Толеу говорит в программе «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly сообщил, что в этом направлении появились специальные цифровые возможности.

— На электронной бирже труда Enbek.kz с прошлого года открылся специальный раздел под названием «Мои летние каникулы». Основная его цель — совместная регистрация подростков вместе с родителями, подготовка резюме и выбор безопасных, с заключением официального контракта рабочих мест. Кроме того, мы направляем молодежь и на общественные работы. Школьники могут обращаться в Карьерные центры или на платформу Skills Enbek. Также на платформе есть система «Компас карьеры». С помощью профориентационного теста на нем можно выбрать будущую профессию. С прошлого года этот тест прошли 136 тысяч подростков. Дети, устроившиеся на летнюю работу, получают зарплату в размере 24 МРП (103 тысячи тенге). Думаю, что для первоначальной практики это очень хорошая сумма, — сказал Мухтар Толеу.

Трудовой кодекс: Права и безопасность подростков

Когда ребенок участвует в труде, очень важно, что были защищены его права и соблюдались требования закона. Школьники и их родители должны знать, какие требования должны выполнять работодатели. Юрист Алима Алимжанкызы разъяснила ограничения Трудового кодекса в зависимости от возрастных особенностей.

— В соответствии с Трудовым кодексом, с 16 лет ребенок может самостоятельно заключать трудовой договор. В 15 лет — с разрешения родителей, в 14 лет разрешается устраиваться только на легкую работу в свободное от учебы время. Дети в возрасте до 14 лет могут работать только в творческих сферах, таких как театр, кино, концерт. Рабочее время также строго ограничено. Для 14-16-летних оно не должно превышать 24 часа в неделю, для 16-18-летних — 36 часов в неделю. Это примерно 4-5 часов в неделю. Вместе с тем, законом запрещено привлекать детей в возрасте до 18 лет к работам в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), вахтовым методом, а также тяжелым, химически вредным работам, они могут работать только в творческих сферах, — напомнила юрист.

По ее словам, между работодателем и работником в обязательном порядке должен заключаться трудовой договор с точным указанием размера зарплаты и рабочего времени. Правильность договора проверяет Государственная трудовая инспекция. Если трудовой договор нарушен или время работы превышала установленное, работодатель привлекается к административной ответственности. Для работодателя, допустившего незаконную работу, предусмотрен штраф в размере 10 МРП, для родителей 3 МРП.

Отметим, специалисты предлагают родителям узаконить летний труд детей и рассматривать только проверенные, безопасные свободные рабочие места с помощью платформы Enbek.kz.

Как можно получить зарубежное образование, не выезжая из страны?

После того, как ребенок выберет будущую профессию, обретет первоначальный опыт, приходит время получить профессиональное образование. В настоящее время, по инициативе Главы государства, Казахстан планирует стать крупным образовательным хабом в Центральной Азии. Поэтому созданы условия для получения образования мирового уровня, не выезжая из страны. Сейчас в нашей стране работают ведущие университеты Великобритании, США, Китая, Германии и других стран.

Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан рассказала, как можно поступать в филиала зарубежных университетов.

— Сегодня в нашей стране работают представительства 33 зарубежных вузов. Среди них можно отметить Кардиффский университет и университет Ковентри Великобритании, университет Усонг Республики Корея, а также учебные заведения Де Монтфорт, Херион-Уотт. Для этих филиалов со стороны государства выделяется около 2 000 грантов. В целом, количество государственных грантов — 89 тысяч. Учебные заведения сами определяют стоимость обучения в соответствии со своим внутренним порядком, но для граждан Казахстана предусмотрены значительные льготы, по сравнению с иностранными гражданами, — сказала А.Абылайхан.

Также представитель Министерства напомнила, что абитуриенты, планирующие поступать в эти учебные заведения, должны готовиться заранее.

— У каждого университета на официальном сайте указаны их требования. Там могут оценивать уровень владения английским языком, успеваемость (GPA) и баллы ЕНТ. Поэтому молодым людям, желающим поступить, следует готовиться заранее. Самое главное — полученные в этих представительствах в Казахстане дипломы полностью признаются на международном уровне, за границей, — заключила А.Абылайхан.

Ранее сообщалось, что к филиалам зарубежных университетов в Казахстане будут предъявляться новые требования.