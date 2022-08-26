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Назван срок завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Целинный» в Алматы
26 Августа 2022 12:06

Назван срок завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Целинный» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев надеется, что до конца 2023 года будет завершена реконструкция бывшего кинотеатра «Целинный». Он станет арт-центром современного искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дальнейшей судьбой бывшего кинотеатра на встрече с акимом города поинтересовался житель Алмалинского района.

«Там по проекту будет новый арт-центр современного искусства. Работы уже начаты. Были проблемы с мозаикой. Когда строители сняли слои (стены - прим. авт.), они обнаружили уникальную мозаику, которую в свое время положили. Поэтому получали необходимые разрешительные документы. Я надеюсь, что до конца следующего года уже будет новый культурный центр в городе Алматы. Кинотеатра «Целинный» больше не будет, потому что он не подходит под новые стандарты», - сказал Ерболат Досаев.

Летом 2020 года была представлена архитектурная концепция здания бывшего кинотеатра «Целинный», пришедшего в упадок после прекращения его деятельности в 2014 году.

Согласно новому проекту, сохраняются фасады зрительного зала, конструкции кровли и стена c известным сграффито Евгения Сидоркина, которое ранее считали утерянным (оригинал будет восстановлен).

В здании предусматривается образовательная зона: помещения для воркшопов, мастер-классов, лекций. На уровне первого этажа расположится дополнительный зрительный зал на 110 мест, предусмотренный для демонстрации кино, проведения лекций и выставок, а также книжный магазин. На уровне эксплуатируемой кровли располагаются ресторан и площадка для сезонных культурных мероприятий с возможностью размещения временных сидений.


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