Назван срок, в течение которого переболевшие Эболой могут выделять вирус
После выздоровления человек, перенесший лихорадку Эбола, способен выделять вирус еще в течение полугода, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этой особенности заболевания сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
По словам специалиста, вирус Эбола представляет опасность не только из-за тяжелого течения болезни, но и потому, что после выздоровления человек продолжает выделять возбудитель инфекции на протяжении шести месяцев.
— Эбола чем опасна? Опасна она тем, что после того, как человек переболел и выжил, он еще полгода будет выделять вирус Эбола, — сообщил эксперт.
Вспышку лихорадки Эбола власти Демократической Республики Конго объявили 15 мая. Причиной стал штамм Бундибуджио, против которого пока не существует одобренной вакцины и специфического лечения. По имеющимся оценкам, летальность заболевания достигает 28,8%.
Случаи заражения уже зарегистрированы в соседней Уганде. Первый подтвержденный случай Эболы также выявили во Франции у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго.
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что инфекция распространяется быстрыми темпами. Борьбу со вспышкой осложняют проблемы с обеспечением безопасности, сложности при отслеживании контактов заболевших и недоверие части местных жителей к медикам.
Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний оценили потребности для противодействия вспышке Эболы в регионе в 1,4 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что число смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго приближается к 500.