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    Назван срок, в течение которого переболевшие Эболой могут выделять вирус

    После выздоровления человек, перенесший лихорадку Эбола, способен выделять вирус еще в течение полугода, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Эбола
    Фото: freepik

    Об этой особенности заболевания сообщил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    По словам специалиста, вирус Эбола представляет опасность не только из-за тяжелого течения болезни, но и потому, что после выздоровления человек продолжает выделять возбудитель инфекции на протяжении шести месяцев.

    — Эбола чем опасна? Опасна она тем, что после того, как человек переболел и выжил, он еще полгода будет выделять вирус Эбола, — сообщил эксперт.

    Вспышку лихорадки Эбола власти Демократической Республики Конго объявили 15 мая. Причиной стал штамм Бундибуджио, против которого пока не существует одобренной вакцины и специфического лечения. По имеющимся оценкам, летальность заболевания достигает 28,8%.

    Случаи заражения уже зарегистрированы в соседней Уганде. Первый подтвержденный случай Эболы также выявили во Франции у врача, вернувшегося из Демократической Республики Конго.

    Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что инфекция распространяется быстрыми темпами. Борьбу со вспышкой осложняют проблемы с обеспечением безопасности, сложности при отслеживании контактов заболевших и недоверие части местных жителей к медикам.

    Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний оценили потребности для противодействия вспышке Эболы в регионе в 1,4 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, что число смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго приближается к 500.

    Эпидситуация Африка Заболевания Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор