Число смертей от лихорадке Эбола в ДР Конго приближается к 500

В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 1528 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола, среди них 492 случая смерти, на фоне продолжающегося распространения новой вспышки заболевания в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Согласно отчету о ситуации, опубликованному органами общественного здравоохранения ДРК, в общей сложности 239 пациентов выздоровели, 628 подтвержденных пациентов в настоящее время находятся в изоляции или госпитализированы. Власти также выявили 185 подозреваемых случаев заболевания.

В отчете говорится, что еженедельное число подтвержденных случаев продолжает расти. На 25-й и 26-й эпидемиологических неделях были зафиксированы самые высокие показатели на данный момент — в каждой из них число случаев превысило 300, что свидетельствует о продолжающейся передаче инфекции на уровне местных сообществ.

В докладе перечислены несколько основных проблем, в том числе — сопротивление местного населения взятию посмертных мазков, недостаточные возможности центров лечения Эболы, особенно в восточной провинции Северное Киву, неэффективное отслеживание контактов, задержки результатов лабораторной диагностики, нехватка медицинских средств и средств профилактики инфекций, а также небезопасная обстановка и ограниченный доступ в некоторых затронутых районах.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в четверг, что в ДРК начался набор пациентов для участия в клиническом испытании с целью оценки потенциальных методов лечения лихорадки Эбола штамма Бундибугио. В настоящее время не существует ни одобренной вакцины, ни специального лечения.

Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рист объявила о выздоровлении первого пациента с вирусом Эбола, выявленного в стране. Больной выписан из больницы, где проходил лечение.