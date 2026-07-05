Минздрав Франции сообщил о выздоровлении первого пациента с Эболой
Министр здравоохранения Франции Стефани Рист объявила о выздоровлении первого пациента с вирусом Эбола, выявленного в стране. Больной выписан из больницы, где проходил лечение, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.
По словам министра здравоохранения, «после двух отрицательных ПЦР-тестов пациент теперь считается выздоровевшим и смог в полной безопасности вернуться домой».
Выздоровевший пациент — врач гуманитарной организации. Он прилетел во Францию 23 июня рейсом из Демократической Республики Конго.
Он садился в самолет с легкой головной болью, но во время полета его состояние ухудшилось.
По прибытии на территорию Франции пациента сразу поместили в изоляцию. Пятеро возможных контактных лиц также оставались дома, в изоляции, в течение 21 дней.
Стефани Рист уточнила, что носитель вируса был «малосимптомным» и находился «под медицинским наблюдением и строгим контролем, в полном соответствии с санитарными протоколами».
Вирус Эбола может вызывать геморрагическую лихорадку, которая очень часто заканчивается летальным исходом.
Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 1406 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола, в том числе 438 летальных исходов.