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    Число жертв от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 438 человек

    В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 1406 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола, в том числе 438 летальных исходов. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные правительством страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Число жертв от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 438 человек
    Фото: Bild

    Как сообщается, 192 пациента выздоровели, еще 609 человек получают лечение или иной уход.

    Вспышка по-прежнему сосредоточена в восточных провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву, где продолжаются работы по эпиднадзору, оказанию медицинской помощи и ликвидации последствий.

    Правительство заявило, что потенциал реагирования на эпидемию укрепляется за счет развертывания транспортных средств и машин скорой помощи, поставок лекарств и средств индивидуальной защиты, а также активизации усилий в области коммуникации и мобилизации местного населения.

    ДРК объявила о вспышке лихорадки Эбола в середине мая. Органы здравоохранения и международные партнеры неоднократно предупреждали, что нестабильная обстановка, перемещение населения, нагрузка на медицинские учреждения и неполное отслеживание контактов продолжают затруднять меры по борьбе с болезнью.

    На прошлой неделе первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции.

    Африка Демократическая Республика Конго Заболевания
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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