Число жертв от лихорадки Эбола в ДР Конго возросло до 438 человек

В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировано 1406 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола, в том числе 438 летальных исходов. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные правительством страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, 192 пациента выздоровели, еще 609 человек получают лечение или иной уход.

Вспышка по-прежнему сосредоточена в восточных провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву, где продолжаются работы по эпиднадзору, оказанию медицинской помощи и ликвидации последствий.

Правительство заявило, что потенциал реагирования на эпидемию укрепляется за счет развертывания транспортных средств и машин скорой помощи, поставок лекарств и средств индивидуальной защиты, а также активизации усилий в области коммуникации и мобилизации местного населения.

ДРК объявила о вспышке лихорадки Эбола в середине мая. Органы здравоохранения и международные партнеры неоднократно предупреждали, что нестабильная обстановка, перемещение населения, нагрузка на медицинские учреждения и неполное отслеживание контактов продолжают затруднять меры по борьбе с болезнью.

На прошлой неделе первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции.