Новые случаи заражения лихорадкой Эбола выявили в Уганде

Три новых случая заражения вирусом Эболы выявлены на территории Уганды, их общее число теперь составляет пять, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

— Речь идет о водителе и медицинском работнике, которые являются гражданами Уганды, и женщине, прибывшей из соседней Демократической Республики Конго. Двое инфицированных были выявлены в результате проверки лиц, которые имели контакты с ранее заболевшим Эболой, — заявили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что заболевание двух угандийцев, которые не покидали территорию страны за последние три недели, может свидетельствовать о том, что началась передача инфекции внутри Уганды.

Ранее власти Уганды объявили о смерти от Эболы в больнице столицы страны Кампале гражданина соседней ДРК, который приехал из эпицентра нынешней вспышки лихорадки — конголезской провинции Итури. Она граничит с Угандой.

Относительно второго заболевшего, также гражданина ДРК, сохраняется неопределенность, так как повторные тесты не подтвердили наличия в его крови вируса Эболы. Однако пока не ясно, идет ли речь о выздоровлении или о неверном первоначальном диагнозе.

Власти ДРК и Уганды объявили 15 мая о начале на национальной территории вспышки лихорадки Эбола. Она вызвана вирусом Эбола-Бундибугио, который впервые был выявлен осенью 2007 года на территории Уганды.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в рамках нынешней вспышки зафиксировано 177 смертей и еще около 750 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола.

