Назван срок сдачи моста по проспекту аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается реконструкция моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев на встрече с журналистами сообщил, что перед проведением реконструкции моста, в 2022 году здесь было проведено обследование.

«Обследование показало, что мостовое сооружение находится в аварийном состоянии. Прогиб балок здесь имеет где-то 15 см, в связи с этим, после завершения учебного сезона здесь начата реконструкция моста, мы планируем работы завершить до 1 сентября», - сказал он.

Реконструкция мостового сооружения будет выполняться в три этапа, всего на мосту имеется 96 балок, на сегодня заменили 27.

«В конце недели мы открываем движение по тому участку, где уже провели монтажные работы по балкам. На сегодня ведутся работы по устройству выравнивающего слоя для гидроизоляции и укладки асфальтобетонного покрытия. В конце недели планируем открыть движение именно по этой части мостового сооружения, далее будет перекрываться середина моста, а движение будет организовано с двух сторон по две полосы», - пояснил спикер.

Кроме того, по данному объекту предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода по сторонам.

«Ранее на данном участке не было надземного пешеходного перехода, люди переходили дорогу через мостовое сооружение, предназначенное для автомобилей. Это создавала большую угрозу для пешеходов, поскольку разрешенная скорость по проспекту аль-Фараби составляет 80 км в час. После завершения реконструкции моста пешеходы будут отдельно ходить от проезжей части», - добавил Сагындык Телибаев.

Глава УГМ добавил, что автомобильный мост через речку Есентай будет расширен до 8 полос в оба направления - по четыре в каждом. Ранее на мосту было по три полосы.

«Это сделано для улучшения дорожного движения, так как в часы пик именно на этом мосту образовываются пробки. Длина мостового сооружения составляет 43 метра, ширина 33 метра», - заметил он.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением сообщил о расширении моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби. Он тогда заявил, что здесь с двух сторон будут возведены пешеходные мосты и пандусами для людей с особыми потребностями. С 6 июня движение по мосту через реку Есентай ограничено.

Недавно Ерболат Досаев объяснил, почему работы по расширению моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби не ведутся в ночное время. По его словам, это может повлиять на качество работы.